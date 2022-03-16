شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الصحة أهم الأعراض الأولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال، وهو سرطان القولون والمستقيم. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”: إن الأعراض الأولية لسرطان القولون والمستقيم تشمل التالي: – نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز – نقص الوزن غير المعروف سببه – اضطرابات كتشجنات أو غازات أو آلام لفترة طويلة – فقر الدم الشديد الغير معروف سببه – الشعور بعدم إفراغ البطن كاملا عند التبرز – تغيير في الإخراج “إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين”. – الوهن والضعف وقلة الشهية مع تدهور الصحة العامة

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 6 أعراض أولية لأكثر السرطانات انتشارًا بين الرجال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.