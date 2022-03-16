شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العصب المبهم؟ 5 طرق طبيعية لتحفيزه منها تمارين اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب العصب المبهم دورًا هاماً للحفاظ على صحتك، إنه أطول عصب قحفي في جسمك، يمتد من دماغك إلى الأمعاء الغليظة، والأعصاب القحفية هي التي تمتد مباشرة من الدماغ، والعصب المبهم يحمل إشارات إلى دماغك وقلبك ورئتيك وجهازك الهضمى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

ويساعد العصب المبهم في التحكم في الوظائف الحسية والحركية اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب والكلام والمزاج وإخراج البول، ويساعد جسمك ووضع الجهاز السمبثاوي، حيث تكون أكثر استرخاءً.

وخلل وظيفة العصب المبهم يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والاكتئاب والقلق.

كيفية تحفيز العصب المبهم

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصرع، تم استخدام تحفيز العصب المبهم (VNS) لعلاج النوبات يضع هذا الإجراء الطبي جهازًا داخل جسمك للمساعدة في تحفيز العصب المبهم بواسطة النبضات الكهربائية، يمكن استخدامه أيضًا لمن يعانون من الاكتئاب ولم ينجحوا مع العلاجات الأخرى وهذا الجهاز له تأثير في تعديل بعض الاستجابات الفسيولوجية التي يسببها العصب المبهم".

وإذا كنت تتطلع إلى تحسين مستويات التوتر لديك والصحة العامة، فيمكنك أيضًا بشكل طبيعي تقوية العصب المبهم بطرق أخرى.

تمارين التأمل واليوجا

تمارين التأمل تساعد في تهدئة عقلك والتركيز على التنفس العميق أثناء ممارسة التأمل، حاول إطالة زفيرك، وجعله أطول من شهيقك سيساعد هذا في إبطاء معدل ضربات قلبك.

يمكن للتأمل أن ينظم جهازك العصبي اللاإرادي حيث له تأثير جيد على خفض سرعة التنفس ، ومعدل ضربات القلب السريع ومستويات الكورتيزول."يمكن أن تكون اليوجا مفيدة أيضًا لنفس الأسباب. فقط تأكد من الانتباه إلى تنفسك.

أظهرت الأبحاث أن التمرين وتحريك جسمك يمكن أن يؤثر على العصب المبهم يمكن أن يؤدي التدريب المتقطع وتمارين التحمل إلى زيادة نشاط العصب المبهم وتحسين تقلب معدل ضربات القلب.

تقلل التمارين من نشاطك العصبي الودي وتتحكم في استجابتك الباراسمبثاوية، بحيث يكون لديك توازن جيد عندما يتعلق الأمر بوظيفة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

التدليك

يمكن أن يقلل التدليك من بعض النشاط المتزايد في العصب المبهم جرب تدليك قدمك عن طريق تدوير كاحلك وفرك نعلك ومد أصابع قدمك برفق ذهابًا وإيابًا.

الموسيقى

يمكن أن تساعد الموسيقى في تحفيزنا وتجلب لنا الفرح والاستفادة من عواطفنا عندما يتعلق الأمر بالعصب المبهم ، فإن البحث مختلط حول كيفية تأثير الموسيقى عليه.

يرتبط العصب المبهم بأحبالك الصوتية والعضلات الموجودة في مؤخرة الحلق ويمر عبر أذنك الداخلية.

جرب الطنين أو الغناء أو مجرد الاستماع إلى موسيقى هادئة ومهدئة هذه الأصوات والاهتزازات قد تحفز العصب المبهم.

أخذ حمام البارد

غمر رأسك في وعاء من الماء البارد للمساعدة في التخلص من التوتر.

ويستخدم الكثير من الرياضيين المحترفين الغمر في الماء البارد لتحسين الشعور بالاسترخاء على المدى القصير.

تظهر الأبحاث أن الغمر في الماء البارد قد يساعد في التخلص من التوتر عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب وتوجيه تدفق الدم إلى عقلك جرب وضع كيس ثلج على وجهك أو رقبتك أو أخذ حمام بارد.

فوائد تحفيز العصب المبهم

يؤثر العصب المبهم على صحتك العقلية والجسدية بعدة طرق.

-تقليل النوبات عند المصابين بالصرع.

-علاج الاكتئاب.

-تنظيم عواطفك.

-خفض ضغط الدم.

-خفض معدل ضربات قلبك.

تقليل الالتهاب.

-يعالج الصداع النصفي والصداع العنقودي.

يلعب العصب المبهم دورًا قويًا في جسمك. يمكن أن يساعدك الحفاظ على عصبك المبهم قويًا ومتوازنًا على الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمجموعة متنوعة من الأعراض العاطفية والفسيولوجية.