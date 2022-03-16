شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية توضح دور الجينات فى أمراض اللثة والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد صحة أسنان جيدة فيجب عليك اتباع عادات نمط حياة صحي، نصيحة ومقولة سمعناها كثيرا، فمنذ أن كنا أطفالًا، تم غرس في أذهاننا أن خيارات نمط الحياة السيئة تؤدي إلى أمراض اللثة، في حين أن أسلوب الحياة السيئ غالبًا ما يُلقى باللوم عليه فى صحة الأسنان السيئة، ولكنه ليس السبب الوحيد لحدوث ذلك، وفقًا لدراسة أجرتها جمعية طب الأسنان الأمريكية، تلعب الجينات أيضًا دورًا محوريًا في صحة الفم، وذلك حسب موقع " healthsite".

الرابط بين نظافة الفم والجينات

يُعتقد أن تسوس الأسنان ناتج بشكل أساسي عن نقص نظافة الفم وعادات الأكل السيئة، لكن الدراسة التي أجرتها جمعية طب الأسنان الأمريكية وجدت أن العوامل الوراثية تلعب دورًا مهمًا في حالات تسوس الأسنان. ووجدوا أن 60 % من حالات سرطان الفم، وأمراض اللثة، والأسنان المنحرفة، والتشوهات الفموية الوراثية هي مشكلات وراثية تتعلق بصحة الفم.

وجدت دراسة حديثة أخرى أن نظافة الفم السيئة تعزز نمو البكتيريا التي تسبب أمراض اللثة وتسرع شيخوخة الميكروبيوم الفموي بشكل أسرع مما كان يُفترض سابقًا.

وأظهرت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن وجود " بكتيريا الفم الجيدة '' والجزيئات المفيدة المضادة للالتهابات المرتبطة بها انخفض بشكل كبير خلال 24-72 ساعة من تعطل نظافة الفم.

كانت هناك أيضًا زيادة في "البكتيريا السيئة" التي توجد غالبًا في أفواه الأشخاص المصابين بالتهاب دواعم السن، وهي حالة خطيرة في اللثة يمكن أن تؤدي إلى تلف الأسنان أو فقدانها.

في الوقت نفسه، يمكن تجنب غالبية مشاكل صحة الفم، ويمكن أن يساعد اتباع نظام صحي قوي للأسنان وتجنب أطعمة معينة في ضمان صحة أسنانك وفمك.

عادات نمط الحياة التي يجب مراعاتها

على الرغم من أن الجينات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة ، إلا أن عادات نمط الحياة السيئة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، فيما يلي بعض العادات التي يجب اتباعها للحفاظ على نظافة فمك: