شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة رياضة ووجبات صغيرة.. طرق طبيعية لإدارة مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري يؤثر على الملايين من الناس على مستوى العالم ويساهم نمط الحياة وعادات الأكل في الإصابة بمرض السكري، حيث إن الأطعمة التي يتم معالجتها وتحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات هي سبب مهم للإصابة بالسكر، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لإدارة مرض السكرى، بحسب موقع " healthifyme".

طرق طبيعية لإدارة مرض السكري

تدور الأسباب الرئيسية لمرض السكري حول وزن الجسم وعادات الأكل وبالتالي ، من الضروري الاهتمام بهذه العوامل للوقاية من مرض السكري ومكافحته بشكل طبيعي، يمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك وبعض التعديلات الغذائية فى ذلك.

النشاط البدني / التمرين

النشاط البدني بأي شكل من الأشكال ضروري، إنه تعديل حيوي في نمط الحياة، على سبيل المثال اقض 30 دقيقة كل يوم في ممارسة الرياضة، لها العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك إدارة مرض السكري.

يمكن أن تكون هذه الأنشطة البدنية من أي نوع ويمكن أن تكون بسيطة مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات. تعتبر السباحة والرقص والتمارين الرياضية ورفع الأثقال من الخيارات الجيدة أيضًا.

تؤدي ممارسة الرياضة بانتظام إلى زيادة إنتاج الأنسولين في الجسم لذلك ، فإن هذه الأنشطة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

فقدان الوزن

الوزن الزائد في الجسم يزيد من مقاومة الأنسولين على سبيل المثال ، تسبب دهون البطن مقاومة الأنسولين. الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تشير الدراسات إلى أن فقدان 10٪ من إجمالي وزن الجسم قد يساعد في تنظيم مرض السكري. يساهم في كل من الوقاية والعلاج من مرض السكري. إنه مفيد بشكل خاص في النساء بعد انقطاع الطمث.

النوم الجيد

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تزيد من مقاومة الأنسولين، والتي قد تسبب داء السكري من النوع الثانى، ساعات قليلة من النوم تزيد من مستويات السكر في الدم. بالإضافة إلى أنه يزيد من الأحماض الدهنية في الجسم وبالتالي ، فهو يؤثر على عمل الأنسولين ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

كما أن قلة النوم هي سبب السمنة وأمراض القلب النوم العميق لمدة 7-9 ساعات ضروري. يساعد النوم في الظلام الدامس على تحسين جودة النوم وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

تجنب التدخين

يؤدي التدخين إلى تفاقم مرض السكري تشير الدراسات إلى أنه يزيد من مقاومة الأنسولين. كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. بالإضافة إلى ذلك ، يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب لذلك من الضروري تجنب التدخين للوقاية من مرض السكري.

ادارة الاجهاد

بسبب الإجهاد، إفرز الجسم هرمونات التوتر وقد تسبب هذه الهرمونات ارتفاعًا في مستويات الجلوكوز في الدم. لذلك ، فإن إدارة الإجهاد أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض السكري وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

تشير الدراسات إلى أن إدارة الإجهاد تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم. يمكنك القيام بذلك من خلال تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وما إلى ذلك.

حمية صحية

يساعد النظام الغذائي الصحي في إدارة مرض السكرى، كما أنه يساهم في الوقاية من بعض الأمراض. النظام الغذائي المتوازن يحسن الصحة العامة للإنسان. على سبيل المثال ، قد يساعد استهلاك الخضار والفواكه في الوقاية من مرض السكري. يجب على مريض السكر تناول الأطعمة الغنية بالدهون باعتدال.

يمكنك تضمين مصادر صحية للدهون مثل المكسرات ومع ذلك ، لا ينصح باستخدام الدهون من اللحوم الحمراء والأطعمة المعلبة. بدلاً من ذلك ، يمكن أن تتكون من اللحوم الخالية من الدهون والبيض والأسماك.

تشير الأبحاث إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يزيد من التبول. إنه بسبب الجلوكوز الذي يسحب المزيد من الماء إلى الكلى. لذلك فإن الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم تزيد من التبول. استمر في استهلاك كمية كافية من الماء لتحافظ على رطوبتك.

تناول وجبات صغيرة

يساعد التحكم في كمية الطعام أو تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة في إدارة الوزن. تظهر الأبحاث أن الوجبات الصغيرة المتكررة تعمل على تحسين التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، ومن ثم ، فإن تناول أجزاء صغيرة من وجبة متوازنة في فجوات صغيرة مفيد من ناحية أخرى ، يتسبب نقص الطعام في حدوث نقص السكر في الدم ، ويؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع السكر في الدم.