شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مكونات فى الوجبات السريعة قد تسبب مضاعفات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي الوجبات السريعة على الكثير من الصلصات والتوابل والأطعمة المقلية والزيوت وأشياء أخرى كثيرة، لكن عادة لا يعرف الناس أن هذه الأطعمة السريعة تحتوي أيضًا على الكثير من المواد المضرة.

5 مكونات مضرة في الوجبات السريعة

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن معظم الوجبات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول والصوديوم والسكر والكربوهيدرات التي لها آثار جانبية مختلفة على الجسم. يؤدي تناول هذه الأطعمة إلى زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري والاكتئاب وما إلى ذلك، كما أنها تحتوي على بعض المكونات التي تسبب ضررًا كبيرًا لصحتك.

1. برومات البوتاسيوم

هذه مادة مضافة يتم طرحها في الكثير من الوصفات، يبدو مثل الدقيق ، وبالتالي لا أحد يعرف أنك تخلط البوتاسيوم المبروم في المنتجات، يستخدم هذا المركب في منتجات الخبز مثل الكعك والخبز ومنتجات المخابز الأخرى، وعند استخدامه بكميات صغيرة، لا يمكن تمييزه ويمنح طعمًا مناسبًا جدًا، هذا يمكن أن يسبب السرطان، وهناك العديد من الحالات التي انتهى بها الناس بسرطان الفم أو المريء أو المعدة، وقد حظرت إدارة الغذاء استخدامه في المنتجات الغذائية في العديد من الولايات.

2. البروبيلين جلايكول

هو مركب عديم اللون لا يحدث في الطبيعة، وهذا ممنوع من قبل أقسام الطعام لاستخدامه في منتجات التكتل أو الخبز، ومع ذلك فهي تستخدم على نطاق واسع في المشروبات الغازية والمخللات والضمادات والتوابل والسلع المخبوزة ومنتجات الألبان المجمدة.

هذه ليست منتجات عالية الخطورة ولكنها تحتوي على سمية عالية ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مضاعفات صحية محتملة، الأشخاص الذين يتناولون هذا المركب يعانون من مشاكل في الكلى والتسمم الغذائي مثل معظم المشاكل الصحية التي تحدث، يستخدم هذا المكون أيضًا في صناعة مستحضرات التجميل والعوامل المضادة للتجميد والمنتجات غير الغذائية.

3. TBHQ

الشكل الكامل من TBHQ هو بوتيل هيدروكينون ثلاثي والذي يستخدم لوقف إفساد الزيوت والدهون، يستخدم هذا على نطاق واسع في معظم عناصر الوجبات السريعة، وفي المطاعم للحفاظ على الطعام لاستخدامه لفترة أطول، عادة ما تحتوي الأطعمة السريعة على هذا في طعامها حتى يستمر الطعام لفترة طويلة. هذا يسبب عددا من المضاعفات الصحية، فهو يؤثر على صحة أمعائك ، ويقضي على الاستجابة المناعية ويغير الآثار الإيجابية للبروبيوتيك في النظام الغذائي .

4. كبريتات الكالسيوم

هذا نوع آخر من عوامل منع التكتل التي تستخدم في صنع عجينة المخبوزات، هذا مكون عديم اللون يستخدم في اللفائف ومنتجات المخابز وأشياء أخرى لجعله أكثر رقة وجاذبية. يقوي تلك العجينة التي تمنعهم من تناولها بكميات زائدة. يمكن أن يؤثر استهلاك كمية كبيرة من الكبريتات في نظامك الغذائي على الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

5. إضافات الفوسفات

يتم استخدامه في الصودا والمياه المنكهة واللحوم المعلبة والجبن المعالج وأطباق الدجاج المقلية لجعلها ألذ، مجرد إضافة بعض الإضافات إلى الطعام يمكن أن يجعل طعم الطعام لذيذًا مما يجذب المزيد من العملاء إليه. ومع ذلك فهو ضار جدًا بصحتك ويمكن أن يسبب اضطرابات في الكلى ويؤثر على العظام ويؤثر سلبًا على صحة القلب، تناول كميات كبيرة من هذه المادة أثناء تناول مثل هذه المشروبات والدجاج المقلي يمكن أن يسبب مضاعفات على صحتك.