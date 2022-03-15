شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: من السابق لأوانه الادعاء باختفاء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من أنه من السابق لأوانه الادعاء باختفاء وباء كورونا بعد انخفاض الحالات بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة في التراجع عن تقارير بيانات كورونا اليومية، على الرغم من الارتفاع الحاد في الحالات في أوروبا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلى ميل نقلا عن تقارير المنظمة.

وقالت المنظمة، تباطأ الإبلاغ عن حالات كورونا اليومية في الولايات المتحدة مع التخلي عن الأخبار عن تعقبها، يشير هذا إلى أن أمريكا بدأت في الخروج من جائحة كورونا، لكن البعض يحذر من أنه لا يزال مبكرًا للغاية.

وقد حذر مسئولان في منظمة الصحة العالمية، من أن رفع التفويضات يسمح بالتسلل إلى حياة الناس، وذلك بعد ارتفاع الحالات في أوروبا مرة أخرى بعد أن رفعت الدول تفويضات الوباء وبدأت موجة اوميكرونOmicron في التراجع في الأسابيع الأخيرة بأمريكا، موضحين أنه يبدو وباء كورونا كما لو أنه يقترب من نهايته في الولايات المتحدة، مع انخفاض الحالات حتى الآن في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت الكثير من التقارير اليومية عن الحالات في البلاد في التراجع.

ومع ذلك، لا تزال منظمة الصحة العالمية (WHO)، تحذر من أنه من السابق لأوانه الشعور بانتهاء الوباء، حيث شهد الفيروس انتشارًا متزايدًا في جميع أنحاء أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، كان ذكرى بمرور عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا في 11 مارس 2022، جاءت الذكرى السنوية في الوقت الذي بدأت فيه البلاد في الاستعداد للمضي للخروج من الوباء، مع قيام كل ولاية بالتراجع عن أوامر كورونا، حيث تم تقييد التقارير اليومية في الأسابيع الأخيرة. أغلقت BNO Newsroom، وهي وكالة أنباء صغيرة ظهرت كواحدة من نجوم الوباء بسبب تقاريرها اليومية المفصلة عن كورونا من جميع أنحاء العالم، تتبع البيانات يوم السبت، كما لم تعلن جامعة جونز هوبكنز، التي تمتلك أيضًا أحد أكثر برامج التتبع اليومية دقة وحداثة عن أرقام يوم الأحد أيضًا.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايزرPfizer ، إنهم يخططون لمطالبة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) بالتصريح للقاح الرابع، حيث يشير هذا إلى تحول في الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى كورونا مثل الإنفلونزا، قد لا تكون مستويات الحالات اليومية مهمة للمواطنين كما كانت من قبل، ومع انتقال البلاد إلى العيش جنبًا إلى جنب مع الفيروس في بيئة متوطنة.