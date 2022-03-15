شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار عدسات لاصقة ذكية بتقنية LED لعلاج اعتلال الشبكية السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكر الذي يحدث بسبب تلف الشبكية الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، وبدون علاج يمكن أن يؤدي إلى تدهور الرؤية حتى العمى.تشمل العلاجات الحالية لاعتلال الشبكية السكري حقنًا علاجية متكررة، شديدة التوغل تُعطى لمقلة العين التي يتم إجراؤها باستخدام الليزر لتدمير الشعيرات الدموية بالقرب من حواف الشبكية تحت التخدير.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، ابتكر فريق بحثي من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) عدسات لاصقة LED ذكية للوقاية من اعتلال الشبكية السكري وعلاجه في مراحله المبكرة، حيث يقوم الجهاز القابل للارتداء بالسحر من خلال إشعاع 120 واط أحمر / ضوء LED لشبكية العين.

اختبار العدسات اللاصقة الذكية على نماذج حيوانية

اختبر الباحثون أجهزتهم المبتكرة على نماذج حيوانات مصابة بداء السكري ووجدوا أن الحيوانات التي ارتدت العدسات اللاصقة الذكية لمدة 15 دقيقة 3 مرات في الأسبوع لمدة 8 أسابيع، لم تصب باعتلال الشبكية السكري، وفي المقابل ، ظهرت حالات اعتلال الشبكية في الحيوانات التي لم ترتدي العدسات.

وقال الفريق في ورقتهم التي نُشرت في المجلة الأكاديمية الدولية Advanced Science إن التحليل النسيجي للقرنية وشبكية العين أكد أيضًا سلامة وفعالية العدسات.

وفقًا للمؤلف الرئيسي، يمكن استخدام جهاز يمكن ارتداؤه من نوع العدسة ليس فقط لمراقبة تشبع الأكسجين ومعدل ضربات القلب وأمراض العيون، ولكن أيضًا لعلاج الاكتئاب والأرق وأمراض الخلايا العصبية والمزيد.

أعراض اعتلال الشبكية السكري

عادة ما يؤثر اعتلال الشبكية السكري على كلتا العينين ومن المعروف أنه السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى مرضى السكري، لا يعاني معظم الناس من أي علامات على اعتلال الشبكية السكري حتى يصبح الأمر خطيرًا، ووفقًا لكليفلاند كلينك ، عندما تكون الحالة شديدة ، قد تظهر أعراض على المرء ، مثل: