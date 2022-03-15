شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد القهوة السوداء .. منها تحسين صحة القلب والذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة السوداء هي ببساطة قهوة يتم تحضيرها بشكل طبيعي دون إضافة أي مكونات مثل السكر أو الحليب أو الكريمة أو النكهات المضافة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد القهوة السوداء، بحسب موقع "healthifyme".

القهوة السوداء لها الكثير من الفوائد الصحية، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الذاكرة وزيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الكبد والقلب تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، لكن يجب شربها باعتدال، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب القهوة السوداء إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها.

فوائد القهوة السوداء1. تحسن صحة القلب والأوعية الدموية

قد يؤدي تناول القهوة السوداء بانتظام إلى زيادة ضغط الدم، لكن هذا التأثير يتضاءل بمرور الوقت.

وأظهرت الدراسات أن شرب كوب أو كوبين من القهوة السوداء يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، بما في ذلك السكتة الدماغية، هذا يعني أنه بمرور الوقت، تمنحك القهوة السوداء قلبًا أقوى إلى جانب تقليل الالتهابات في الجسم.

2. تحسن ذاكرتك

من المعروف أن القهوة السوداء رائعة لتحسين ذاكرتك ومع تقدمنا ​​في السن ، تتأثر مهاراتنا المعرفية، ومن المرجح أن تصاب بأمراض مرتبطة بالذاكرة مثل مرض الزهايمر والخرف ومرض باركنسون.

يمكن أن يساعد شرب القهوة السوداء بانتظام في مكافحة هذه المشاكل عن طريق الحفاظ على صحة عقلك تحافظ على أعصابك نشطة ، وبالتالي تعزز وظائف المخ.

3. مفيدة لكبدك

من أهم فوائد القهوة السوداء أنها تعزز صحة الكبد.

يعد الكبد عضوًا حيويًا في جسمك يقوم بالعديد من الوظائف. يجب أن تحافظ عليها صحية والقهوة السوداء مثالية لذلك. ارتبط تناول القهوة السوداء بانتظام بالوقاية من سرطان الكبد وأمراض الكبد الدهنية والتهاب الكبد وتليف الكبد الكحولي.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون أربعة أكواب من القهوة السوداء كل يوم لديهم فرص أقل بكثير للإصابة بأي نوع من أمراض الكبد وذلك لأن محتويات القهوة السوداء يمكن أن تساعد في خفض مستوى إنزيمات الكبد الضارة الموجودة في الدم.

4. تساعدك على تطهير معدتك

القهوة من المشروبات المدرة للبول، مما يعني أنه كلما زاد استهلاكك زاد عدد مرات التبول.

هذا يعني أن السموم والبكتيريا تخرج من معدتك في كل مرة تتبول فيها هذا ينظف معدتك ويحافظ على صحتك بشكل عام.

5. قد تساعد في منع خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للقهوة السوداء قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان المستقيم.

تعتبر القهوة رائعة لتقليل الالتهابات في جسمك، مما يساعد على منع تطور الورم.

6. غنية بمضادات الأكسدة

تعود العديد من الفوائد الصحية للقهوة السوداء إلى محتواها الغني بمضادات الأكسدة.

توجد مضادات الأكسدة القوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B2 و B3 و B5 ، وكذلك المنجنيز في القهوة السوداء.