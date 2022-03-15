شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض جديدة لكورونا طويلة الأمد أبرزها تلف الأعصاب والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون قد تعافيت من عدوى كورونا ، ولكن هناك فرصًا كبيرة لأن جسمك لا يزال يتعامل مع نوع من الأعراض التي يمكن أن تجعل حياتك مزعجة، وقد يكون من الصعب للغاية إدارة أعراض كورونا الطويلة ، ومع ذلك ، فإن اكتشافها في المراحل الأولى من ظهورها يمكن أن يجعل الأمور أقل تعقيدًا.

ماذا يعني مرض كورونا الطويل بالضبط؟

وفقا لموقع " healthline"، عندما تستمر أعراض معينة لعدوى الفيروس التاجي لأكثر من أشهر، حتى بعد الشفاء، فإنها تُعرف باسم أعراض كورونا الطويلة الأمد، وتشمل بعض الأعراض التي يمكن أن تستمر حتى بعد التعافي من عدوى الفيروس القاتل ما يلي:

التعب الشديد

السعال المستمر

ألم صدر

صعوبة في التنفس

عسر الهضم

ضباب الدماغ

ألم عضلي

القضايا المتعلقة بالرؤية

حتى الآن، تحدث الخبراء عن هذه الأعراض فقط ، ومع ذلك ، في دراسة حديثة ، ذكر الخبراء أن هناك عددًا قليلاً من الأعراض الجديدة التي لوحظت بين مرضى كورونا المتعافين.

أعراض جديدة لفيروس كورونا طويلة الأمد يجب أن تعرفها

تشير "حالة ما بعد كورونا، والمعروفة أيضًا باسم كورونا طويلة الأمد "بشكل جماعي إلى مجموعة من الأعراض التي يعاني منها بعض الأشخاص بعد إصابتهم بـ كورونا وهى :

تلف العصب

من الحالات الخطيرة والمميتة التي قد يعاني منها الشخص الشفاء بعد كورونا هى تلف الأعصاب، حيث يمتلك فيروس كورونا القدرة على إتلاف العديد من أجزاء الجسم، والأعصاب أيضًا واحدة منها.

وكشف الباحثون في مستشفى ماساتشوستس العام والمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية عن أدلة على اعتلال الأعصاب المحيطية، ومن أعراضها الضعف وألم في اليدين والقدمين والتعب.

في حديثها عن هذه الأعراض الجديدة لفيروس كورونا الجديد ، قالت المؤلفة الرئيسية آن لويز أوكلاندر: "تشير نتائجنا إلى أن بعض مرضى كورونا لفترة طويلة أصيبوا بأضرار في الألياف العصبية الطرفية ، وأن الضرر الذي يلحق بنوع الألياف الصغيرة من الخلايا العصبية قد يكون بارزًا." ويضيف المؤلف أن هذا يمكن أن يعطل أيضًا الجهاز التنفسي والأوعية الدموية والجهاز الهضمي في الجسم إلى حد كبير ".

الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب أو القلق أو التقلبات المزاجية المتكررة من المضاعفات الخطيرة الأخرى بعد كورونا. "الأشخاص الذين أصيبوا بـ الفيروس هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق بثلاث مرات ، وتقريباً ضعف احتمال الإصابة بالاكتئاب ، و 2.6 مرة أكثر عرضة للإصابة بكلتا الحالتين ، من الأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بـ كورونا،"

ضباب الدماغ

لا يؤثر كورونا على رئتيك وقلبك فحسب، بل يترك جسمك أيضًا يعاني من مشكلات صحية عقلية كبيرة، يمكن أن يكون لـ كورونا تأثيرات دائمة على دماغك، وبالتالي يقول الخبراء أن بعض أعراض كورونا الطويلة يمكن أن تشمل عدم الانتباه، والمشاكل الإدراكية، والتعب، والمشاكل السلوكية، وأعراض عصبية أخرى.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، يمكن أن يتسبب مرض كورونا في تلف الدماغ مباشرة عن طريق التهاب الدماغ، والذي قد يكون له عواقب مدمرة أو خفية

الإحساس بوخز في الجسم

هل لاحظت ألمًا مفاجئًا أو إحساسًا بالوخز عند الجلوس لفترة طويلة؟ قد يكون هذا من أعراض كورونا الذي تعاني منه لفترة طويلة، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة ميشيغان ، يمكن أن يكون التنميل أو الوخز المزمن من أعراض أي عدد من الاضطرابات: السكتة الدماغية والورم والتصلب المتعدد - على سبيل المثال لا الحصر.