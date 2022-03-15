هل يغير نظامك الغذائى اللسان ليتحول للون الأسود المغطى بالشعر؟

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ان النظام الغذائى يمكن أن يغير لون اللسان، فقد تم الكشف عن حالة نادرة لشخص مصاب بالسكتة الدماغية أصيب بتغير لون لسانه إلى اللون الأسود المغطى بـ "الشعر" بعد اتباعه نظاما غذائيا غني بالسوائل، بسب تراكم طبقة سميكة من الجلد الميت والبكتيريا على لسانه في غضون شهرين من فرض الأطباء عليه نظاما غذائيا قائما على السوائل، حيث يتناول الوجبات المهروسة والسائلة فقط.

وقالت الصحيفة، إن الحالة تطورت، والمعروفة طبيا باسم "اللسان الأسود المشعر" (lingua villosa nigra)، أثناء وجود المريض في الرعاية بعد إصابته بالشلل في جانبه الأيسر جراء سكتة دماغية، مما جعله غير قادر على مضغ الطعام.

وقالت الصحيفة، يحدث "اللسان الأسود المشعر" عند استطالة (حليمات التذوق) لتصبح خيطية أو شعرية الشكل مع لون أسود أو بني، مع إعطاء مظهر يشبه الشعر، وقد يكون هذا المظهر ينذر بالخطر، إلا أنها تعتبر حالة مؤقتة غيرضارة، وهناك عوامل عدة لظهورها، بينها التدخين، وجفاف الفم، ونظام غذائي خفيف، وسوء نظافة الفم وبعض الأدوية.

وقدم الأطباء المشورة للمريض ومقدمي الرعاية في ما يتعلق بإجراءات التنظيف المناسبة، وتم حل المشكلة في غضون 20 يوما، وفقا لتقرير الحالة، حيث يعاني ما يصل إلى 13% من البالغين من "اللسان الأسود المشعر" في مرحلة ما من حياتهم بدرجات متفاوتة، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الفم، وغالبا ما تحدث الحالة الشائعة بسبب سوء نظافة الفم، ولكن تم رصدها لدى الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة اللينة في الغالب.

وقالت الصحيفة، تعمل الأطعمة الصلبة على التخلص من الخلايا الميتة من اللسان أثناء تناولنا الطعام ويوصي أطباء الأسنان بتنظيف اللسان مرتين يوميا، ونشرت تفاصيل الحالة الأخيرة في تقرير صادر عن أطباء من مستشفى Medical Trust في ولاية كيرالا، في مجلة Jama Dermatology، وتم تشخيص المريض من قبل أطباء الأمراض الجلدية، بقيادة الدكتور بورافور جاياسري، إصابة المريض بـ"اللسان الأسود المشعر" بعد أخذ عينات من المخاط من لسانه.

وقالت الصحيفة، أن حليمة التذوق تنمو عادة إلى نحو 1 مم، ولكن يمكن أن تصل أطوالها إلى 18 مم إذا لم يتم كشط اللسان بانتظام، وهذا يعني أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة اللينة والسوائل، التي لا تضغط بشكل كاف على سطح اللسان، يمكن أن تؤدي إلى حدوث "اللسان الأسود المشعر".