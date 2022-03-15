شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عامين على وباء كورونا كيف يفاجئ الفيروس العلماء؟ .. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي مر العصور ظهر العديد من الأوبئة منها الطاعون والإنفلونزا الإسبانية والجدري أشهرهم، وآخرهم فيروس كورونا التاجي، هذا الوباء الذي حير العلماء بسبب التحورات والمتغيرات الكثيرة الخاصة بهذا الفيروس.

وأوضح التقرير المنشور عبر جريدة " ناشيونال جيوغرافيك"، أن الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو درسوا كل ما يخص فيروسات "RNA" التي من بينها الفيروس المسبب لكورونا ، ولم يستنتج العلماء أن هذا الفيروس سيصبح وباء عالمي يؤثر علي العالم أجمع.

وأوضح التقرير، أنه في 11 مارس 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباء ، لأنه أصيب أعداد كثيرة من الأشخاص حول العالم.

ونجد أن وباء كورونا أثر علي العلماء وتسبب في عرض العديد من المفاجآت، بسبب تطوره السريع وما يفعله داخل الجسم، وأيضا ظهور العديد من المتغيرات المرتبطة بالفيروس أعاقت عودة الحياة لطبيعتها.

وأشار التقرير، أن الأعراض المرتبطة بالفيروس والإصابة به تختلف شدتها وحدتها عند كل شخص، فنجد أنه يعاني ملايين الأشخاص من أعراض تستمر من أسابيع إلى عدة أشهر بعد تشخيص إصابتهم بالعدوى، ونجد أن البعض يعاني من متلازمة كورونا طويلة الأمد التي تستمر لعدة أشهر.

وحول ذلك يقول أخصائي الأمراض المعدية في جامعة نورث كارولينا الدكتور ديفيد وول، أنه رغم عامين علي اكتشاف فيروس كورونا إلا أن هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها العلماء عن هذا الوباء.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة Nature أن الأمراض المعدية الناشئة من الحياة البرية زادت بشكل ملحوظ بين عامي 1940 و2004، ولكن لم يتخيل العلماء أن فيروس كورونا يسبب هذا الدمار.

وأشار العلماء، أن الإصابة بفيروس كورونا كانت الأسرع من أي وباء آخر، وأكد العلماء أن أحد أسبابه هو قدرته على الانتقال بكفاءة من خلية إلى أخرى، ومن الصعب أيضا احتواء SARS-CoV-2 لأنه يسبب الكثير من الحالات بدون أعراض، وأيضا يتسبب في الكثير من الأحيان في انتشاره والإصابة به بسرعة ويعرض المصاب للعديد من المضاعفات الصحية.

وعن المتحورات الخاصة بوباء كورونا، أوضح التقرير أن فيروس SARS-CoV-2 أكتسب طفرات جينية بشكل سريع، وعادة ما تتحور فيروسات كورونا بمعدلات أقل من فيروسات الحمض النووي الريبي الأخرى، مثل الإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

ولكل من SARS-CoV وSARS-CoV-2 طفرتين كل شهر، نصف إلى سدس المعدل الملاحظ في فيروسات الإنفلونزا، والسبب أن فيروسات كورونا لديها بروتينات مصححة تصحح الأخطاء التي يتم إدخالها في المادة الوراثية للفيروس أثناء تكراره، وكان هذا هو السبب في اعتقاد العلماء أن وباء كورونا لن يتطور بشكل سريع.

كورونا ليس مجرد فيروس تنفسي، فقد لاحظ المتخصصون الطبيون أن الفيروس لم يكن يسبب فقط مرضا شبيها بالالتهاب الرئوي، لأنه أصيب بعض المرضى في المستشفى بأضرار في القلب وجلطات دموية ومضاعفات عصبية وعيوب في الكلى والكبد.