شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 أطعمة لتعزيز صحة الدماغ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحكم الدماغ في كل شيء فهو هو ذلك العضو الرئيسي في جسم الإنسان الذي يشترك في علاقة معقدة مع كل وظيفة، من صحة القناة الهضمية أو صحة القلب أو وظائف الكبد أو الكلى.

وفقا لموقع "healthline"، يمتلك الدماغ القدرة على التحكم في كل شيء، وعندما يتعلق الأمر بصحة القناة الهضمية، فإن النظام الغذائي هو العامل الأكثر أهمية، حيث يؤثر النظام الغذائي صحة الدماغ كذلك.

وعن أهمية النظام الغذائي أكد خبير التغذية بجامعة هارفارد 6 أطعمة معززة للدماغ يمكنها تحسين الحالة المزاجية وتقوية الذاكرة وتعزيز قوة الدماغ بشكل عام؛ ومع ذلك، فإن الناس لا يحصلون على ما يكفي منه.

الشيكولاتة الداكنة

على الرغم من مذاقها المر، إلا أن الشوكولاتة الداكنة هي واحدة من أكثر الأطعمة الصحية بسبب محتواها من الحديد ومضادات الأكسدة، يرتبط تناول الشوكولاتة الداكنة بشكل منتظم بتحسين الحالة المزاجية، ووفقًا لمسح أجري في عام 2019 ، فإن تناول هذا الطعام بانتظام كان فعالًا لخفض خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 70 %.

البهارات

من الكركم إلى زعفران إلى الزنجبيل وما إلى ذلك - تلعب التوابل دورًا أكبر في الطعام من مجرد إعطائها نكهة مميزة، فهى مصدر غني للخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تمنع الإجهاد التأكسدي والالتهاب، ترتبط مركبات مثل الكركمين بانخفاض مخاطر القلق وتحسين كيمياء الدماغ، كما يمكن أن يساعد الزعفران أيضًا في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والمكسرات البرازيلية هي مصادر غنية بالدهون الصحية التي تدعم وظائف المخ وتليين المفاصل وتحافظ على صحة القلب أيضًا، تحتوي الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في الجوز على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة معروفة بتحسين الذاكرة والتفكير، يمكن أن تكون حفنة من المكسرات يوميًا يتم الاستمتاع بها كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة هي المفتاح لتحسين صحة الدماغ.

الأفوكادو

هذه الفاكهة هي مصدر غني جدًا بالمغنيسيوم - وهو عنصر غذائي مرتبط بوظيفة الدماغ السليمة.

الأطعمة المخمرة

تحتوي الأطعمة المخمرة على الخضار النيئة والبكتيريا والخميرة والحليب - على سبيل المثال الزبادي ومخلل الملفوف، هذه الأطعمة هي مصدر للبكتيريا الجيدة التي تعمل على تحسين وظيفة الأمعاء وتقليل القلق في نهاية المطاف، فوفقا لدراسة فأن هذه الأطعمة حسنت الذاكرة ومنع التدهور المعرفي لدى الحيوانات، ومع ذلك ، إذا خضع نفس الزبادي للمعالجة الحرارية ، فإنه يفقد الفوائد الصحية.

الخضروات الورقية الخضراء

الخضار الورقية مثل السبانخ هي أطعمة ميسورة التكلفة، ولكن ليس الكثير من المعجبين بهذه المجموعة من الخضار، حيث تحتوى على الكثير من حمض الفوليك والحديد وفيتامين B9 والألياف - العناصر الغذائية التي تبطئ التدهور المعرفي. بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تحسين صحة الدماغ ، فإن تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء بانتظام يمكن أن يصنع العجائب للصحة.