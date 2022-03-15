شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى علامات التهاب الأذن عند الأطفال وطرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدوى الأذن عندما تتراكم السوائل والمخاط خلف طبلة الأذن مسببة الضغط ، وفي النهاية الألم غالبًا ما تصيب عدوى الأذن الوسطى وتحدث بسبب البكتيريا، عادة ما تتبع عدوى الأذن لدى الأطفال عدوى في الجهاز التنفسي مثل الزكام أو التهاب الحلق، إذا كانت عدوى الأذن جرثومية ، فسوف تنتشر البكتيريا إلى الأذن الوسطى مسببة التهاب الأذن، وفقا لما ذكره موقع " childrens".

ما هي علامات التهاب الأذن عند الأطفال؟

تحدث العديد من التهابات الأذن قبل أن يتمكن طفلك من الكلام، عندما لا يستطيع الأطفال إخبار الآباء بأن آذانهم تؤلمهم ، فقد تظهر عليهم أعراض عدوى الأذن التالية:

سحب أو شد إحدى الأذنين أو كلتيهما

بكاء

صعوبة النوم

صعوبة سماع الأصوات الخافتة

تصريف السوائل من الأذن

مشكلة في التوازن

الحمى (أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار)

كيف يتم تشخيص التهاب الأذن؟

سيبدأ طبيب طفلك في التشخيص عن طريق سؤالك عما إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد أو التهاب في الحلق، سيسأل الطبيب أيضًا عما إذا كان طفلك قد أظهر أيًا من الأعراض، سيستخدم الطبيب بعد ذلك أداة تسمى منظار الأذن لفحص طبلة أذن الطفل بحثًا عن علامات الإصابة بالتهاب الأذن.

كيفية علاج التهاب الأذن لدى الطفل؟

عادة ما تختفي عدوى الأذن من تلقاء نفسها ، ولكن إذا لم يحدث ذلك ، فقد يحتاج طفلك إلى العلاج، يصف معظم الأطباء مضادًا حيويًا، من المهم أن يأخذ طفلك الجرعة الدقيقة على مدار الوقت الكامل ، حتى إذا تحسنت الأعراض.

إذا كان طفلك يعاني من التهابات متكررة في الأذن خلال فترة زمنية قصيرة ، أو يعاني من فقدان السمع بسبب تراكم السوائل ، فقد يوصي طبيب طفلك بإجراء جراحة أنبوب الأذن.

ما هي علاجات التهابات الأذن عند الأطفال؟

النوم في وضع يمنع الضغط على الأذن المصابة.

الحصول على قسط وافر من الراحة.

تدوير الرقبة ببطء.

حاول إبعاد عقل الطفل عن آلامه عن طريق القيام بنشاط منخفض التأثير مثل التلوين أو مشاهدة فيلم.