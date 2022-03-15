شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: الإفراط فى تناول اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان يقصر عمرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان جزءًا منتظمًا من نظامك الغذائي، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء بعض التغييرات على طريقه طعامك، لأن خيارات الطعام الثلاثة هذه قد تقصر عمرك، ووفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا في هيرشي، بنسلفانيا، ويكمن الخطر المحتمل في حقيقة أنه بينما تحتوي جميع لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان على أحماض أمينية كبريتية، فقد وجدت الدراسة أن استهلاك كمية كبيرة من هذه الأحماض يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل وقد يؤدي إلى نتائج قاتلة، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

عندما ألقى الباحثون نظرة على نتائج ما يقرب من 120700 مشارك من دراستين طويلتين، لاحظوا أن أولئك الذين حصلوا على ضعف كمية الأحماض الأمينية الكبريتية التي تعتبر معقولة لديهم خطر سنوي متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12٪، 28٪ زادوا من خطر الوفاة من هذه الحالة خلال فترة الدراسة البالغة 32 عامًا".

ووجدوا أيضًا أن الجزء الأكبر من الأحماض الأمينية الكبريتية يأتي من أطعمة مثل لحوم البقر والدجاج ومنتجات الألبان.

يسلط البحث الجديد الضوء على أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني مرتبطة بصحة سيئة، كما تُظهر الدراسة أيضًا أن النظام الغذائي الصحي للقلب يجب أن يشمل المزيد من الفواكه والخضروات ، والبروتينات النباتية مثل الفول والمكسرات بدلاً من اللحوم ومنتجات الألبان، لا نحتاج إلى التخلص تمامًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الكبريتية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن يجب أن نركز على إنشاء أنماط غذائية صحية.