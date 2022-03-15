شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر أثناء الحمل تشير لإمكانية ولادة جنين ميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل هو واحدة من أكثر المراحل المبشرة بالخير ولكنها الأكثر تعقيدًا وتحديًا في حياة المرأة، من التقلبات الهرمونية إلى التغيرات الجسدية وما إلى ذلك.

مع غثيان الصباح، وآلام البطن، والتقلصات ، والعديد من الأعراض الأخرى، ومع ذلك، لا يمكن تصنيف جميع الأعراض على أنها طبيعية عند الحمل، هناك بعض الأعراض غير العادية التى قد تشمل خطر على الحمل وفقا لتقرير موقع "webmd".

ففى حالة لمريضة بالهند في الشهر السابع والثلاثين ، تم نقلها إلى المستشفى مصابة بنزيف مهبلي وأعيدت إلى المنزل مرة أخرى بعد أن تقيأت مكيالين آخرين من الدم. بعد ذلك ، دخلت فى غيبوبة بعد أن أصيبت بتسمم الدم وفشل عضوي متعدد.

في النهاية، تم اكتشاف أن المريض لديها الكبد الدهني الحاد من الحمل- حالة نادرة تصيب واحدة من بين 10000 امرأة حامل، بعد الولادة القيصرية الطارئة ، وُلد توأماها ميتان.

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وجع بطن

التعب

نزيف اللثة

حكة في الجلد

العطش الشديد

ما هي أعراض الكبد الدهني الحاد من الحمل؟ تشمل أعراض الكبد الدهني الحاد أثناء الحمل ما يليما هو الكبد الدهني الحاد للحمل؟

الكبد الدهني الحاد من الحمل (AFLP) هي حالة طارئة في الولادة تنطوي على خلل في كبد الأم أو فشل العضو مما يؤدي إلى مضاعفات صحية للجنين أو حتى الوفاة. يوصي الخبراء برعاية الأم المكثفة والتسليم الفوري لتحقيق الشفاء التام للأم وإنقاذ حياة الطفل. عادة ما تصيب AFLP ، وهي حالة نادرة ، النساء في الثلث الأخير من الحمل أو في فترة ما بعد الولادة.