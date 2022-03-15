شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على إصابتك بهشاشة فى العظام.. أهمها الكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة العظم مهمة للغاية للحفاظ على كفاءة الجسم، تلعب العظام دورًا في تنظيم الهيكل والحركة والشكل العام من الجسم.

هشاشة العظام هي حالة تصيب العظام يمكن أن تؤدي إلى ضعف العظام، ووفقا لموقع " webmd"، يحدث هذا بسبب عدم قدرة الجسم على استبدال أنسجة العظام بأخرى صحية جديدة، ويمكن أن يكون تاريخ العائلة ونمط الحياة والأنماط الغذائية والعمر وما إلى ذلك من عوامل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

علامات هشاشة العظام

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية لهشاشة العظام التي يجب البحث عنها:

حالات متزايدة من إصابات وكسور العظام:

هل يبدو أن الإصابات والكسور المتعلقة بالعظام تأتي بسهولة في الآونة الأخيرة؟ لا تتجاهلها لأنها قد تكون علامة على هشاشة العظام، يمكن أن يؤدي فقدان العظام إلى ضعف العظام مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور والأضرار الأخرى المرتبطة بالعظام.

تدهور صحة اللثة:

غالبًا ما يتم تجاهل مشاكل صحة الفم، لكن هل تعلم أن انحسار اللثة يمكن أن يكون علامة على فقدان العظام؟ يحدث هذا بسبب حدوث فقدان العظام في الفك.

أظافر هشة ومتشققة:

إذا كانت أظافرك هشة وضعيفة بشكل غير عادي ومعرضة لخطر كبير للتشقق مؤخرًا، فلا تحاول إخفائها بفن الأظافر لأنه قد يكون علامة على فقدان العظام.

ضعف قبضة اليد:

هل كنت تواجه مشكلة في الحفاظ على قبضتك على الأشياء؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد تكون علامة على ضعف العظام، في حالة فقدان العظام ، فإن قوة عضلاتك تضعف بمرور الوقت، ويمكن أن يكون هذا مرئيًا في شكل ضعف قبضة الأشياء ، وعدم القدرة على الحركة ، وما إلى ذلك.