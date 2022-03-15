شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعافى بعد جراحة الليزك سريعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بتصحيح الرؤية وتحسينها فإن أحد أفضل الخيارات المتاحة للنظر فيها هو جراحة الليزك حيث تزايدت شعبية هذا الإجراء على مر السنين، واستفاد ملايين المرضى من الجراحة في جميع أنحاء العالم.

وحسب ما ذكره موقع brobergeyecare بعد الخضوع لعملية الليزك قد تشعر بالضعف والألم البسيط فى العين والحساسية للضوء، وهذه الأحاسيس شائعة جدًا وهي جزء من عملية الشفاء.

ما يجب القيام به على الفور بعد جراحة الليزك

بعد الخضوع لجراحة الليزك، من المهم أن يحصل المرضى على قسط من الراحة، وسيحتاج المرضى إلى الخروج من جناح الجراحة لأنهم لن يكونوا في حالة قيادة بمفردهم.

ينصح المرضى بعدم قراءة أو استخدام الكمبيوتر أو مشاهدة التلفزيون أو الانخراط في أي أنشطة قد تؤدي إلى إجهاد العين، ويمكن للمرضى استئناف هذه الأنشطة في اليوم التالي للجراحة، لكن يجب أن يتوقفوا بمجرد أن تشعر العين بالتعب، وإرخاء العينين مهم للشفاء.

افعل ولا تفعل بعد جراحة الليزك

في الأيام والأسابيع القليلة الأولى بعد الخضوع لجراحة الليزك، هناك بعض الأمور التي يجب على المرضى وضعها في الاعتبار بعضها كالتالي:

-ارتدِ نظارة شمسية وقبعة ذات حافة عندما تكون بالخارج لحماية العين من أشعة الشمس.

-احمل الدموع السائلة معك في جميع الأوقات في حالة حدوث نوبات جفاف العين.

-تجنب الاستحمام وبدلاً من ذلك استحم ، مع الحرص على المنطقة حول العينين.

-لا تدخن.

-لا تضع مكياج العيون.

-تجنب استخدام المستحضرات والكريمات حول العينين.

-تجنب المناطق المليئة بالدخان أو المتربة أو شديدة الجفاف حيث يمكن أن تؤدي جميعها إلى تهيج العين وجفافها.

-لا تفرك عينيك.