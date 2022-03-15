شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجز على الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجز على الأسنان هي حالة تقوم فيها بصرير أسنانك والضغط عليها دون وعي عندما تكون مستيقظًا أو أثناء النوم، يعتبر صرير الأسنان أثناء النوم اضطراب حركي مرتبط بالنوم، والأشخاص الذين يضغطون أو يطحنون أسنانهم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نوم أخرى، مثل الشخير وتوقف التنفس.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد لا يتطلب صريف الأسنان الخفيف علاجًا ومع ذلك في بعض الناس، يمكن أن يكون صرير الأسنان متكررًا وشديدًا بما يكفي ليؤدي إلى اضطرابات الفك والصداع وتلف الأسنان ومشاكل أخرى.

قد يكون صرير الأسنان المستيقظ ناتجًا عن مشاعر مثل القلق أو التوتر أو الغضب أو الإحباط أو التوتر، أو قد تكون إستراتيجية تأقلم أو عادة أثناء التركيز العميق، قد يكون صرير الأسنان أثناء النوم نشاط مضغ مرتبط بالنوم مرتبط بالاستيقاظ أثناء النوم.

تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بصرير الأسنان

-إجهاد، يمكن أن يؤدي القلق أو التوتر المتزايد إلى صرير الأسنان وكذلك الغضب والإحباط.

-السن، صريف الأسنان شائع عند الأطفال الصغار ، ولكنه يزول عادة عند البلوغ.

-نوع الشخصية، يمكن أن يؤدي وجود نوع شخصية عدواني أو تنافسي أو مفرط النشاط إلى زيادة خطر الإصابة بصرير الأسنان.

-الأدوية والمواد الأخرى، قد يكون صريف الأسنان من الآثار الجانبية غير الشائعة لبعض الأدوية النفسية ، مثل بعض مضادات الاكتئاب،و قد يؤدي تدخين التبغ أو شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول أو استخدام العقاقير الترويحية إلى زيادة خطر الإصابة بصرير الأسنان.

-اضطرابات أخرى. يمكن أن يرتبط صرير الأسنان ببعض اضطرابات الصحة العقلية والطبية، مثل مرض باركنسون، والخرف، واضطراب الارتداد المعدي المريئي (GERD)، والصرع، والذعر الليلي، والاضطرابات المرتبطة بالنوم مثل توقف التنفس أثناء النوم، واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) .