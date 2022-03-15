شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من جفاف البشرة؟.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعاني البعض من البشرة الجافة، لاسيما في الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وقلة سطوع الشمس، بينما يؤكد الأطباء على أهمية قياس مستويات فيتامين (د) في الجسم.

ويوضح الخبراء، أن فيتامين (د) هو أحد المغذيات الدقيقة الأساسية التي تشارك في كل نظام ووظيفة جسدية تقريبًا ، بما في ذلك الدعم المناعي ، وصحة العظام، ووظائف العضلات، وأكثر من ذلك من المنطقي أن يكون لفيتامين أشعة الشمس دور في العناية بالبشرة.

وأوضح بحث نشرته مجلة Nutrients، أن هناك علاقة بين نقص فيتامين (د) والجلد الجاف، حيث اكتشف الباحثون أن المشاركين الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) لديهم أيضًا متوسط ​​رطوبة أقل للبشرة، تشير النتائج إلى وجود علاقة بين مستويات فيتامين د 3 في الدم وترطيب الطبقة القرنية المعروفة أيضًا بالطبقة السطحية لبشرتك.

ويؤكد الأطباء أن فيتامين (د) له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الجلد بالإضافة إلى ذلك ، يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في صحة الغدة الدرقية لأنه يساعد في تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على شعرك وجلدك وأظافرك شابة وقوية .

كذلك فإن فيتامين (د) مهم جدًا لبصيلات الشعر وبالتالي لنمو الشعر ، كذلك فإن فيتامين (د) هو أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون والمطلوبة للحفاظ على بصيلات الشعر ويجب إضافته إلى قائمة الفيتامينات الخاصة بفوائد الجمال.