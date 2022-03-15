شكرا لقرائتكم خبر عن الوفاة على الفور .. فيروس خطير يصيب الجهاز الهضمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بالرغم من أنه من الفيروسات البسيطة، لكن قد يؤدي إلى الوفاة على الفور، هذا ما كشف خبير طبي عن معلومات مهمة تتعلَّق بالفيروس ” نورو”.

الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، أوضح أن الفيروس يدعى «نورو» وهو أحد الفيروسات المعروفة التي تسبب مشكلات في الجهاز الهضمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحياة»، أن أعراض هذا الفيروس هي القيء والإسهال، منوها أنه موجود منذ سنوات طويلة.

ونبه أن السبب في انتشاره مرة أخرى اختلاط الناس بعد فترة الغلق التي تبعت فيروس كورونا.

وتابع قائلا : الأعداد المصابة بهذا الفيروس في بريطانيا ازدادت بنسبة 50%، وأنه يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم الاهتمام بالأعراض.

كما أشار إلى أنه من الفيروسات البسيطة، ولكن يكون الأمر مقلقاً عندما يصاب به كبار السن، لأن مناعتهم ضعيفة.