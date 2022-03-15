شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تسببب نزلات البرد انزعاجا كبيرا للكثيرين بسبب انسداد الأنف، لكن موقع “إكسبريس” اكتشف 4 طرق لفتح الأنف وتسريع التعافي من الإنفلونزا.

1 ـ مهدئات الاحتقان

تتوفر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.

2 ـ استنشاق البخار

يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب.

3 ـ المشروبات الساخنة

يمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط. ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.

4 ـ النعناع

مزيل طبيعي للاحتقان؛ ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول، ويمكنك أيضا استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.