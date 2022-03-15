عدم الاهتمام بالأسنان يؤثر على صحة القلب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حذر الخبراء من أن الكثير من الناس يهملون القيام بشيء واحد قبل النوم قد يؤثر على صحة قلبهم، وأوضحوا أن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ليلاً قد يؤذي قلبك، بحسب موقع bestlifeonline.

ويعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط طريقة بسيطة وفعالة لإبعاد البكتيريا، وبدون نظافة الفم المناسبة، يمكن أن تصل البكتيريا إلى مستويات قد تؤدي إلى التهابات الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

ومع ذلك، فإن عدم كفاية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لا يرتبط فقط بنظافة الفم السيئة، ولكن أيضًا بمشكلات صحية مختلفة والعديد من هذه قد تؤثر على قلبك، وفقًا لـ Harvard Health Publishing.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العلاقة الدقيقة بين صحة القلب، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن صحة الفم السيئة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واعتقد خبراء جامعة هارفارد أن هذا قد يكون لأن “البكتيريا التي تصيب اللثة وتسبب التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان تنتقل أيضًا إلى الأوعية الدموية في أماكن أخرى من الجسم حيث تسبب التهاب الأوعية الدموية وتلفها؛ وقد يتبع ذلك جلطات دموية صغيرة ونوبات قلبية وسكتة دماغية.

هذه الفكرة هي اكتشاف بقايا بكتيريا الفم داخل الأوعية الدموية المصلبة للشرايين البعيدة عن الفم “.

كما تشير نظرية أخرى شاركها موقع هارفارد إلى أنه “بدلاً من البكتيريا المسببة للمشكلة، فإن الاستجابة المناعية للجسم – الالتهاب – هي التي تطلق سلسلة من تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب والدماغ”.

وقال توماس ساليناس، طبيب أسنان في مايو كلينيك، من المهم ملاحظة أن “العناية بأسنانك ليست طريقة مثبتة للوقاية من أمراض القلب”،

ويعمل الباحثون على توضيح الصلة بين صحة الفم وصحة القلب، ولكن في غضون ذلك، يقترح الكثيرون اتباع جانب الحذر من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، وقال الخبراء من “بن ميدسين”: “تشير الأدلة المتزايدة إلى أنهما قد يكونان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا”.