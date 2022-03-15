شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلة فى امتصاص الحديد الغذائى تناول فيتامين سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الحديد معدنًا أساسيًا صعبًا للحصول على ما يكفي منه ، يعد نقص الحديد أحد أكثر أوجه القصور انتشارًا في العالم، إذا كنت تكافح من أجل امتصاص الحديد الغذائي ، فإن ضمان حصولك على ما يكفي من فيتامين سي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الحديد لديك، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

الحديد منخفض التوافر البيولوجي:

يشتهر الحديد بصعوبة امتصاصه، علاوة على ذلك ، يفقد جميع الأشخاص كمية معينة من الحديد (على سبيل المثال ، في البول والعرق وما إلى ذلك) كل يوم ، وتفقد النساء في فترة الحيض المزيد من الحديد عندما يحصلن على فترات كل شهر، نحن نطلب كمية معينة من الحديد الغذائي لتعويض هذه الخسائر.

هناك نوعان من الحديد الغذائي :

حديد الهيم الذي يأتي من مصادر الغذاء الحيواني (مثل اللحوم والأسماك والدواجن) والحديد غير الهيم الذي يأتي من كل من النباتات والحيوانات، لا يتم امتصاص الحديد غير الهيم بسهولة مثل حديد الهيم ، لذلك قد يعاني الأفراد الذين لا يأكلون اللحوم للحصول على كمية كافية من الحديد المتوفر بيولوجيًا من نظامهم الغذائي.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الحديد ، فإن المكملات طريقة تكميلية لزيادة تناولك ، سواء كنت تبحث عن زيادة امتصاصك للحديد غير الهيم الغذائي أو كنت ترغب فقط في تعزيز فعالية مكملات الحديد ، فلدينا سلاح سري سيساعدك في الحفاظ على كمية كافية من الحديد أدخل فيتامين سي.

كيف يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد؟

في الأمعاء ، يتم فصل الحديد الهيم وغير الهيم إلى بركتين منفصلتين بشكل عام ، ينفد امتصاص الحديد الهيم دون عوائق بينما يتأثر الحديد غير الهيم بشكل كبير بالمغذيات الأخرى الموجودة في وجبتك الأخيرة.

تمنع بعض العناصر الغذائية ، مثل الفيتات المضادة للمغذيات (الشكل المخزن من الفوسفور الموجود في الحبوب والبذور والبقوليات) ، والبوليفينول المغذيات النباتية (المركبات العضوية الموجودة في النباتات) ، والكالسيوم المعدني الآخر ، الامتصاص الكامل للحديد غير الهيم.

يعمل فيتامين C على تعزيز التوافر البيولوجي للحديد غير الهيم بالإضافة إلى ذلك ، يعمل فيتامين C على تحسين امتصاص الحديد من الترانسفيرين (البروتين الذي ينقل الحديد عبر الدم) ، مما يضمن عدم امتصاص الحديد بشكل صحيح فحسب ، بل توزيعه بكفاءة في الجسد كذلك.