شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الذئبة الحمراء على جسمك.. أبرزها طفح جلدى على شكل فراشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الذئبة هو مرض يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم أنسجتك وأعضائك ويمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم والدماغ والقلب والرئتين.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد يكون من الصعب تشخيص مرض الذئبة لأن علاماته وأعراضه غالبًا ما تحاكي أعراض الأمراض الأخرى، العلامة الأكثر تميزًا لمرض الذئبة ، طفح جلدي في الوجه يشبه أجنحة الفراشة تتكشف عبر الخدين، و يحدث في العديد من حالات الذئبة وليس جميعها.

يولد بعض الأشخاص ولديهم ميل للإصابة بمرض الذئبة ، والذي قد ينجم عن عدوى أو بعض الأدوية أو حتى أشعة الشمس، بينما لا يوجد علاج لمرض الذئبة ، يمكن أن تساعد العلاجات في السيطرة على الأعراض.

لا توجد حالتان من حالات الذئبة متشابهة تمامًا. قد تظهر العلامات والأعراض فجأة أو تتطور ببطء ، وقد تكون خفيفة أو شديدة ، وقد تكون مؤقتة أو دائمة، و يعاني معظم المصابين بمرض الذئبة من مرض خفيف يتميز بنوبات - تسمى التوهجات - عندما تسوء العلامات والأعراض لفترة من الوقت ، ثم تتحسن أو تختفي تمامًا لبعض الوقت.

ستعتمد علامات وأعراض مرض الذئبة التي تعاني منها على أجهزة الجسم المتأثرة بالمرض. تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

-إعياء.

-حمى.

-آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.

-طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين وجسر الأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.

-الآفات الجلدية التي تظهر أو تتفاقم مع التعرض للشمس.

-تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد أو أثناء فترات التوتر.

-ضيق في التنفس.

-ألم صدر.

-عيون جافة.

-الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة.

كمرض من أمراض المناعة الذاتية ، يحدث مرض الذئبة عندما يهاجم جهازك المناعي الأنسجة السليمة في جسمك، من المحتمل أن ينتج مرض الذئبة عن مزيج من العوامل الوراثية وبيئتك.

يبدو أن الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي لمرض الذئبة قد يصابون بالمرض عندما يتلامسون مع شيء في البيئة يمكن أن يسبب مرض الذئبة ومع ذلك ، فإن سبب الإصابة بمرض الذئبة غير معروف في معظم الحالات تتضمن بعض المحفزات المحتملة ما يلي:

-ضوء الشمس، قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى ظهور آفات جلدية الذئبة أو يؤدي إلى استجابة داخلية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

-الالتهابات، يمكن أن تؤدي الإصابة بالعدوى إلى الإصابة بمرض الذئبة أو التسبب في انتكاسة لدى بعض الأشخاص.

-الأدوية، يمكن أن تحدث الذئبة عن طريق أنواع معينة من أدوية ضغط الدم والأدوية المضادة للنوبات المرضية والمضادات الحيوية. يتحسن الأشخاص المصابون بالذئبة التي يسببها الدواء عادةً عندما يتوقفون عن تناول الدواء.