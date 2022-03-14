شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناولون دواء الكوليسترول. وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لمن يتناول دواء الكلسترول عليكم بالتالي: 1- يجب متابعة وظائف الكبد 2- إنزيم العضلات 3- وظائف الكلى 4- تحليل زلال البول 5- متابعة المعالج الطبيب بصورة منتظمة ودقيقة خاصة أثناء تناول العلاج

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