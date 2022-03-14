شكرا لقرائتكم خبر عن افحص مستوى فيتامين "د" .. لو بتعانى من جفاف البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعانى من بشرة جافة، خاصة إذا حاولت مرارًا وتكرارًا الحفاظ على ترطيب بشرتك دون نجاح، فقد ترغب في التحقق من مستويات فيتامين د لديك، يمكن إصلاح نقص فيتامين (د) بنسبة 100٪ باستخدام مكمل يومي مستهدف، ويمكن أن تساعد التركيبة الفعالة في سد تلك الفجوة الغذائية ، فضلاً عن توفير فوائد أخرى لبشرتك وصحتك العامة، وفى السطور القادمة سنوضح العلاقة بين فيتامين د والبشرة الرطبة، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

العلاقة بين فجوات فيتامين د والجلد الجاف

فيتامين (د) هو أحد المغذيات الدقيقة الأساسية التي تشارك في كل نظام ووظيفة جسدية تقريبًا ، بما في ذلك الدعم المناعي ، وصحة العظام، ووظائف العضلات، وأكثر من ذلك من المنطقي أن يكون لفيتامين أشعة الشمس دور في العناية بالبشرة، وأكد بحث نشر في مجلة Nutrients، أن هناك علاقة بين نقص فيتامين (د) والجلد الجاف ، حيث اكتشف الباحثون أن المشاركين الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) لديهم أيضًا متوسط ​​رطوبة أقل للبشرة، تشير النتائج إلى وجود علاقة بين مستويات فيتامين د 3 في الدم وترطيب الطبقة القرنية المعروفة أيضًا بالطبقة السطحية لبشرتك.

فيما يتعلق بكيفية تأثير الفيتامين بالضبط على صحة الجلد ، فنحن نعلم أن فيتامين (د) له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الجلد بالإضافة إلى ذلك ، يلعب فيتامين (د) دورًا مهمًا في صحة الغدة الدرقية لأنه يساعد في تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، تلعب هرمونات الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على شعرك وجلدك وأظافرك شابة وقوية .

صحة الشعر

فيتامين (د) مهم جدًا لبصيلات الشعر وبالتالي لنمو الشعر ، في الواقع ، فيتامين (د) هو أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون والمطلوبة للحفاظ على بصيلات الشعر ويجب إضافته إلى قائمة الفيتامينات الخاصة بفوائد الجمال.

كيف تتأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تفتقر إلى فيتامين (د) هي أن تطلب من طبيبك إجراء اختبار 25 هيدروكسي فيتامين د ، والذي يُعرف أيضًا باسم اختبار 25 (OH) D. هذه هي العلامة الحيوية لحالة فيتامين (د) في جسمك بالكامل.