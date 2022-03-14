شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لمعرفة مدى فقدان الوزن بعد الدايت.. استخدام القياس أم الميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، فإن القفز على الميزان بين الحين والآخر هو ما يفعله الكثير من الناس كل يوم يخطو على الميزان لتتبع تقدمه فى إنقاص الوزن، وغالبًا ما يُصاب بخيبة أمل بسبب الأرقام المتقلبة، وعلى الرغم من أنهم يتبعون نفس النظام الغذائي وروتين اللياقة البدنية، إلا أنه قد لا يتم ملاحظة أي تغييرات ملحوظة، ويستمر وزننا في الصعود والهبوط على مدار اليوم اعتمادًا على الأنشطة التي نقوم بها ويتأثر بالطعام الذي نتناوله وغيره من العوامل، فى هذا التقرير نتعرف على الطريقة الأكثر دقة لتقييم فقدان الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

قد يكون الميزان الوسيلة الأكثر شيوعًا لقياس تقدمك، لكنه ليس مقياسًا دقيقًا من الطبيعي أن تكتسب 1-2 كيلو في غضون يومين بسبب التغيرات الهرمونية واحتباس الماء في الجسم، إنها زيادة مؤقتة في الوزن تخسرها بعد أيام قليلة لكن مقياس الوزن الخاص بك لن يكون قادرًا على تحديده هذا هو واحد من العديد من سلبيات الميزان.

الطريقة الصحيحة لقياس تقدمك هي حساب مؤشر كتلة الجسم ونسبة الوزن إلى الطول ونسبة الدهون في الجسم، وتعطيك هذه الطرق لحساب وزنك صورة واضحة يمكنهم الكشف عن نسبة الدهون والكتلة الخالية من الدهون في الجسم لذلك ، إذا كنت تريد حقًا تتبع تقدمك في فقدان الوزن ، فانتقل إلى مقياس الوزن وجرب هذه الطرق الثلاث:

أفضل طرق تقييم وقياس الوزن..الطريقة 1: مخطط مؤشر كتلة الجسم (BMI)

مخطط مؤشر كتلة الجسم هو الطريقة الأكثر دقة لتحديد وزن الجسم المثالي للشخص بالمقارنة مع طوله إنها طريقة أكثر دقة لتتبع تقدمك.

تكمن المشكلة في هذه الطريقة في أنها لا تأخذ في الاعتبار عوامل مثل كتلة العضلات وتوزيع الدهون.

كيف تحسب مؤشر كتلة الجسم الخاص بك:

مؤشر كتلة الجسم = الوزن بالكيلوجرام / مربعات طولك بالأمتار

مجرد حساب مؤشر كتلة الجسم الخاص بك ، قارن الأرقام الخاصة بك هنا:

<19: نقص الوزن

19 إلى 24: عادي

25 إلى 29: زيادة الوزن

30 إلى 39: سمنة

40 أو أكثر: السمنة المفرطة (المرضية)

الطريقة الثانية: نسبة الخصر إلى الطول

قياس نسبة الخصر إلى الطول يساعد على تحديد الدهون الزائدة في الجسم وفقًا لدراسة نُشرت في PloS One في عام 2014 ، يعد هذا مؤشرًا أفضل للسمنة مقارنة بطريقة مؤشر كتلة الجسم.

كيفية حساب نسبة الخصر إلى الطول

أولاً ، لاحظ طولك وحجم الخصر إذا كان خصرك أكثر من نصف وزنك ، فسوف تعتبر بدينًا.

الطريقة الثالثة: نسبة الدهون في الجسم

إن ترسب الدهون في الجسم يعتبر غير صحي بينما تساعد الدهون الأساسية في إبقائنا نشعر بالدفء ، إلا أن تخزين الدهون الزائدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل مشاكل القلب والكلى.

لذلك، عندما تحاول حرق الدهون واكتساب كتلة عضلية ، جرب أداة قياس ثنية الجلد لحساب دهون جسمك في المنزل. يمكن أن تكشف هذه الطريقة عن نسبة الدهون في جسمك.