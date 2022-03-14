شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الزنك وأهميته في صحة الأعصاب وتقوية المناعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك من المعادن الضرورية لجسم الإنسان والتمتع بصحة جيدة ونقصه قد يتسبب فى حدوث أمراض عديدة، وهو ضروري لإتمام بعض العمليات المهمة داخل الجسم مثل الهضم، والتمثيل الغذائي، وتعزيز صحة الأعصاب، والجهاز المناعي، والتئام الجروح.

الزنك من العناصر التي لا يخزنها الجسم، وبالتالي يجب الاهتمام بتناول أطعمة غنية بالزنك؛ لتلبية الاحتياجات اليومية منه.

الاحتياجات اليومية للزنك:

يختلف الاحتياج اليومي من الزنك من شخص لآخر كما يلي:

• الرجل البالغ: 11 ملجم.

• الأنثى البالغة: 8 ملجم.

• المرأة الحامل :11 ملجم.

• المرأة المرضعة: 12 ملجم

فوائد الزنك:

1. يقوي المناعة.

2. الزنك ضروري لمرضى السكر.

3. أساسي في تكوين وصحة العظام.

4. يساعد في علاج الإسهال.

5. يساعد في النمو والتطور.

6. يمنع الزنك الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

7. عنصر أساسي في تكوين الجهاز العصبى وتطوره.

8. يساعد الزنك فى تقصير مدة نزلات البرد.

9. يساعد فى علاج حب الشباب.

يتوفر الزنك بشكل طبيعي في المصادر التالية:

1. اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء وتشمل لحم البقر ولحم الضأن وتعتبر مصدراً ممتازاً للزنك.

2. الأطعمة البحرية، مثل المحار، وأم الخلول، والجمبري وبلح البحر.

3. البقوليات، وتعد من المصادر الغنية بالزنك مثل العدس، والحمص، والفاصولياء.

4. البذور، مثل بذور الكتان، والقرع، والسمسم.

5. المكسرات.

6. البيض.

7. الحبوب الكاملة، مثل الأرز، والشوفان، والقمح.

8. الشوكولاته الداكنه.

9. الفواكه والخضراوات، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة.

أعراض نقص الزنك

على الرغم من احتياج الجسم للزنك بكميات قليلة إلا أن نقصه قد يؤدي لاضطراب العديد من وظائف الجسم

1) ضعف في مناعة الجسم والتي قد تتمثل بالإصابة بالأمراض بمعدل أعلى من المعتاد.

2) فقدان الشهية وخلل في حاسة التذوق.

3) تأخر النمو عند الأطفال.

4) عرقلة النمو والتطور الجنسي والتقزم.

5) ضعف أو انعدام الشهية.

6) بطء النمو العقلي والجسدي.