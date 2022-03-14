شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة تعالج مرض السكرى الناتج عن فيروس كورونا.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة قد تعالج مرض السكرى الناتج عن الإصابة بكورونا، ووجد العلماء أن الرياضة يمكن أن تكسر الحلقة المفرغة من الالتهاب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والاكتئاب بعد أشهر من تعافي الشخص من الفيروس التاجى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وحتى الآن لا يوجد علاج طبي معترف به لفيروس كورونا طويل الأمد، والذي حددته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض "CDC" بأنه "مجموعة من الأعراض المنهكة التي يمكن أن يستمر لأشهر بعد تعافي الشخص من العدوى الأولية، ومن هذه الأعراض ضباب الدماغ وآلام العضلات والتعب.

وقال باحثون في الدراسة المنشورة في مجلة Exercise and Sport Sciences Reviews، إن أعراض كورونا طويلة الأمد يمكن أن تتسبب أيضًا في الاكتئاب، وتزيد من مستويات الجلوكوز في الدم إلى النقطة التي يصاب فيها الناس بالحماض الكيتوني السكري - وهي حالة قد تهدد الحياة شائعة بين مرضى السكري من النوع الأول.

على سبيل المثال، قد لا يصاب الشخص بمرض شديد من كورونا ولكن بعد ستة أشهر، بعد فترة طويلة من اختفاء السعال أو الحمى، يصاب بمرض السكري، وهذا من أعراض كورونا طويل الأمد.

قالت كانديدا ريبلو، عالمة أبحاث في مركز بنينجتون للأبحاث الطبية في الولايات المتحدة: "يمكن أن تساعد التمارين الرياضية، فالتمارين الرياضية تهتم بالالتهابات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتطور مرض السكري والاكتئاب الإكلينيكي".

وقال جون كيروان، المدير التنفيذي لمركز بنينجتون للأبحاث وهو أيضًا مؤلف مشارك في البحث، أن النشاط البدني هو عنصر أساسي لحياة صحية، ويظهر هذا البحث أنه يمكن استخدام التمارين لكسر تفاعل سلسلة من الالتهابات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ، ثم تطور أو تطور مرض السكري من النوع الثانى.

قد تقلل التمارين أيضًا من تأثير كورونا على صحة القلب وتشمل بعض الأعراض الشائعة لدى مرضى كورونا لفترة طويلة خفقان القلب، والدوخة، وألم الصدر وضيق التنفس - وقد يكون ذلك بسبب مشاكل في القلب.

يمكنك أداء جلسة تمارين رياضية لمدة 30 دقيقة، ولكن إذا كان بإمكانك ممارسة 15 دقيقة فقط في كل مرة ، فحاول القيام بجلستين مدة كل منهما 15 دقيقة.

إذا كان بإمكانك المشي لمدة 15 دقيقة فقط مرة واحدة اليوم، افعل ذلك. الشيء المهم هو المحاولة لا يهم من أين تبدأ. يمكنك تدريجياً الارتقاء إلى المستوى الموصى به من التمرين".