شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحورات قادمة» .. ونداء عاجل من «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت شركة فايزر الأمريكية على ضرورة أخذ الجرعة الرابعة ، محذرة من موجة من المتحورات ربما يتعرض لها الناس، والتي كان أولها “متحور أوميكرون”.

ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر “ألبرت بورلا” ، ضرورة إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من أجل الحفاظ على معدلات دخول المستشفيات.

وبحسب ما ذكرته شبكة سي بي إس الأمريكية، عن ” بورلا”، فإن فإن الجرعات المُعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قد تستخدم سنويا مثل لقاح الإنفلونزا.

وأوضح بورلا أن المتحورات قادمة، وأوميكرون كان أولها، كما أننا نعلم أن مدة الحماية لا تدوم طويلا.

وتابع قائلا : إن الشركة تعمل حالياً ليس فقط على صناعة لقاح يحمي من جميع المتحورات.

وشدد بورلا على ضرورة إعطاء جرعات رابعة أو جرعات مُعززة، مؤكدا أنه أمر ضروري.