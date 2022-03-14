شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الطاولة المائلة يساعد فى تشخيص انخفاض ضغط الدم الوضعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبار الطاولة المائلة هو اختبار بسيط يساعد في تحديد أسباب الإغماء الذى يسببه مرض انخفاض ضغط الدم الوضعى، ويتضمن اختبار الطاولة المائلة وضع المريض على طاولة مع دعامة للقدم، ثم إمالة الطاولة لأعلى قد يبدأ جدول الإمالة في وضع أفقي ويمكن إمالته بالدرجات إلى وضع رأسي تمامًا ويتم مراقبة ضغط دم المريض ونبضه وأعراضه طوال الاختبار، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية اختبار الطاولة المائلة لتشخيص انخفاض ضغط الدم الوضعى، بحسب موقع " medicinenet".

تم تصميم اختبار الطاولة المائلة للكشف عن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإغماء أو الدوار ، وهي ظاهرة تُعرف باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي (انخفاض ضغط الدم الانتصابي) يمكن إجراء اختبار الطاولة المائلة عندما لا يُشتبه في أن مرض القلب مسؤول عن نوبة إغماء.

ما هو انخفاض ضغط الدم الوضعي؟

يعد انخفاض ضغط الدم الوضعي سببًا شائعًا لنوبة فقدان مؤقت للوعي أو الشعور بالدوار ينتج انخفاض ضغط الدم الوضعي عن تغيير وضع الجسم من وضعية الانبطاح أو الاستلقاء أو الجلوس إلى وضعية أكثر عمودية.

عادة ، يميل الدم إلى التجمع في الساقين بسبب الجاذبية عندما يقف الشخص ، مما يقلل من كمية الدم المتاحة للعودة إلى القلب.

عادةً ما تعمل أعصاب الأوعية الدموية في الساقين على تعويض هذا التجمع عن طريق التضييق ، وبالتالي إرسال الدم بعيدًا عن أوردة الساق باتجاه القلب.

ومع ذلك ، فإن النغمة الضعيفة لأعصاب الأوعية الدموية في الساقين يمكن أن تؤدي إلى فشل هذه الآلية، مما يؤدي إلى توزيع غير متناسب للدم على الساقين ، بدلاً من العودة إلى الدورة الدموية ، وبالتالي يتلقى الدماغ كمية أقل من الأكسجين ونتيجة لذلك ، يشعر الشخص بالدوار وقد يغمى عليه.

أعراض انخفاض ضغط الدم الوضعى

تشمل أعراض انخفاض ضغط الدم الوضعى ما يلي:

ارتباك

غثيان

إغماء

ضعف

ماذا يحدث بعد اختبار الطاولة المائلة؟

اعتمادًا على وجود أو عدم وجود علامات وأعراض أثناء اختبار الطاولة المائلة، قد يتم إدخال الأشخاص الذين يعانون من أشكال معينة من فقدان الوعي المؤقت إلى المستشفى للمراقبة وإجراء مزيد من الاختبارات.

يتم إجراء اختبار الطاولة المائلة أيضًا على المرضى الموجودين في المستشفى لتقييم سبب فقدان الوعي المؤقت.