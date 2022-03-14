شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفاة نصف مليون شخص سنويا بسبب سوء استخدام الأدوية النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان جديد له، لا تزال جائحة كورونا بعيدة عن نهايتها، وتهدد أزمة جديدة في أوكرانيا الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية لملايين الأشخاص.

وأضاف: عطلت كلتا الأزمتين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لملايين الأشخاص، بما في ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة التي يعتمد عليها كثير من الناس في مجموعة من الاحتياجات الطبية، من الصرع إلى تخفيف الآلام في السرطان وغير ذلك الكثير.

وقال، في الوقت نفسه، تنجم نصف مليون حالة وفاة كل عام عن الاستخدام غير الطبي وإساءة استخدام العقاقير ذات التأثير النفساني، ليس فقط المواد الأفيونية، ولكن أيضًا العقاقير المنشطة، موضحا، يرتبط تعاطي المخدرات أيضًا بنقل مجموعة من الأمراض، مثل التهاب الكبد الفيروسي، والسل، وفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز".

وأضاف، لدينا تدخلات فعالة للغاية لمواجهة هذه الأضرار الصحية، لكنها ليست متاحة على نطاق واسع بما يكفي لإحداث تأثير كبير، إن منع ومعالجة الأضرار المتعلقة بتعاطي المخدرات، مع ضمان الوصول إلى الأدوية ذات الاستخدام الطبي، يمثلان تحديات صحية عامة ملحة، حيث تتطلب معالجة مشكلة المخدرات العالمية أن نعمل جميعًا معًا لمواجهة هذين التحديين بطريقة متوازنة، النهج الذي يركز فقط على الحد من الوصول إلى المواد التي يحتمل أن تكون ضارة يحرم ملايين الأشخاص من الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها.

خدمات الوقاية والعلاج والرعاية وتقليل الضرر للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات هي مكونات أساسية لاستجابة الصحة العامة لمشكلة المخدرات العالمية.

وأكد، يجب أن تستند هذه الخدمات إلى أدلة وذات نوعية جيدة ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة، بما في ذلك في حالات الطوارئ، فقد قدمت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات واتفاقية المؤثرات العقلية إطارًا موحدًا للاستجابة لاضطرابات تعاطي المخدرات.

وكانت الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية في عام 2016، خطوة مهمة إلى الأمام نحو نهج شاملة تستند إلى احتياجات الصحة العامة وحقوق الإنسان، موضحا، إنه من المهم جدًا المضي قدمًا في التوصيات الصادرة عن هذه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال، تساهم منظمة الصحة العالمية بشكل فعال في معالجة مشكلة المخدرات العالمية، من خلال لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، نقدم توصيات بشأن المراقبة الدولية للأدوية ذات التأثير النفساني لتحسين الصحة والرفاهية.

وأوضح، أنه على مدار 45 عامًا، كانت قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية هي المعيار العالمي للمنتجات التي يجب أن تكون متاحة في جميع البلدان، بناءً على أفضل الأدلة المتاحة، مضيفا، تلتزم منظمة الصحة العالمية، بالعمل مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشركاء الآخرين لضمان وصول الأدوية الخاضعة للمراقبة لجميع الأشخاص الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك في حالات الطوارئ الإنسانية.

وقال: نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الحكومات والشركاء لتوسيع نطاق استجابات الصحة العامة الفعالة لأضرار استخدام المخدرات، في سياق سياسات الأدوية العالمية القائمة على الأدلة والإنسانية والمستدامة.

وأضاف، إنه إذا كانت الصحة حقًا من حقوق الإنسان، فإن الوصول إلى الأدوية والخدمات اللازمة لحماية الصحة كذلك هو الحال.