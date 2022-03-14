شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة يطمئنون العالم: نشهد انخفاضا فى إصابات كورونا.. ونتوقع صيفا هادئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى البريطانية"، عن أن الأمريكيين يستعدون لتجاوز الوباء مع انخفاض الحالات ورفع القيود، حيث انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 36% خلال الأسبوع الماضي.

قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها تعتقد أن كورونا سيصبح فيروسًا موسميًا مثل الأنفلونزا، ما يتسبب بشكل أساسي في تفشي المرض خلال أشهر الخريف والشتاء الباردة قبل أن يظل خامدًا لبقية العام، كما أنها لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في كورونا في الصيف هذا العام.

والنسكي ليس الخبير الوحيد الذي يتوقع هدوءًا في الأشهر القادمة قبل عودة ظهور فيروس كورونا في فصلي الخريف والشتاء من عام 2022.

في الأسبوع الماضي، قال المدير السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، الدكتور سكوت جوتليب، إنه يتوقع صيفًا هادئًا قبل عودة الفيروس في الخريف.

وقالت الصحيفة، إنه نظرًا لأن غالبية العالم يبدأ في تجاوز الوباء، على أمل أن يتمكنوا في وقت ما من هذا العام من البدء في العيش بأمان جنبًا إلى جنب مع كورونا دون قلق كبير يومًا بعد يوم، بالرغم أن منظمة الصحة العالمية رصدت بعض حالات من الفيروس الهجين دلتاكرون Deltacron والذى يشمل كل من سلالة دلتا وأوميكرون، في الانتشار في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت المنظمة، إنه تم العثور على السلالة منتشرة في فرنسا وهولندا والدنمارك، كما يعتقدون أنهم اكتشفوا حالتين على الأقل في الولايات المتحدة، ويخططون لنشر تقرير عن النتائج التي توصلوا إليها في المستقبل القريب، ولكن لا يشعر جميع الخبراء بالقلق إزاء هذه السلالة.

يقول الدكتور ويليام لي، كبير مسؤولي العلوم، بولاية كاليفورنيا: إن الحالتين اللتين رأيناهما كانت مختلفة، تشير إلى أنه من المحتمل ألا يرتقي إلى مستوى من القلق، مضيفا، لا تزال حالات دلتاكرون Deltacron العامة منخفضة، حتى في البلدان التي تم فيها اكتشاف المرض.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتطلع العالم إلى ما بعد كورونا، حيث أصبحت هاواي الولاية الخمسين والأخيرة التي تتخلى عن القناع هذا الأسبوع أيضًا، مما يعني أنه بحلول نهاية الشهر لن يكون لدى ولاية أمريكية واحدة تفويض قناع لجميع الأماكن العامة الداخلية.

تحرك المسؤولون الفيدراليون أخيرًا لرفع طلبات الأقنعة مؤخرًا أيضًا، مع قيام مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بإجراء تغييرات جذرية على كيفية حساب مخاطر كورونا في نهاية الشهر الماضى.

تقدر الأرقام الجديدة الآن الاستشفاء بقوة، حيث أقر مركز السيطرة على الأمراض أن العدوى من المحتمل أن تكون حتمية، حتى بين الذين تم تطعيمهم.

وأوضحت الصحيفة، إنه ستكون الجرعات المعززة المنتظمة لفيروس كورونا، والتي من المحتمل أن تكون سنوية مثل الأنفلونزا، ضرورية أيضًا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا Moderna، ستيفان بانسيل، إنه يتوقع أن تصبح الجرعة المعززة القادمة لـفيروس كورونا ضرورية في الخريف، مما يعني أن هناك خطرًا من ارتفاع الفيروس مرة أخرى خلال تلك الفترة.