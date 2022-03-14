شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تظهر على لسانك يمكن أن تخبرك عن صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعدك لسانك على مضغ الطعام وابتلاعه وتذوقه ولكن له دور مهم أيضا في تقديم لمحة سريعة عن صحتك العامة من خلال شكله ولونه، وحسب ما ذكره موقع webmed يمكن أن تظهر أعراض العديد من الأمراض المزمنة والحادة على لسانك.

وفى التقرير التالى نقدم علامات على اللسان تدل على الإصابة بالأمراض وهى: 1. داء السكري

يعتبر مرض القلاع الفموي شائعًا بين الأشخاص المصابين بداء السكري غير المنضبط، و في الواقع ، يمكن أن تكون هذه هي العلامة الأولى على إصابتك بحالة مزمنة لمجرد أن الناس غالبًا ما يزورون طبيب أسنانهم بانتظام أكثر من الطبيب، وعادة ما يكون القلاع نتيجة ضعف جهاز المناعة، وهو في الأساس عدوى فطرية ويسمى أيضًا داء المبيضات الفموي، و يبدو وكأنه طبقة بيضاء كثيفة على لسانك، والأشخاص المصابون بداء السكري هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم.

2:فيروس العوز المناعي البشري" الايدز"

منذ عقود ، عندما كان فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز قاتلًا شبه مؤكد ، يمكن أن يكون الغطاء الأبيض على لسان القلاع الفموي من أولى العلامات المشؤومة للعدوى.

كما هو الحال مع مرض السكري ، فإن ضعف الجهاز المناعي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز يجعل من الصعب عليك محاربة الكائنات الحية مثل الخميرة التي تتعايش في جسمك.

يمكن أن تكون القروح الحمراء على لسانك وفي أي مكان آخر في فمك أيضًا علامة على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز "، كما يمكن أن تكون الزوائد ذات الشعر الأبيض على جانبي لسانك والتي تسمى الطلوان المشعر .

3. مرض الاضطرابات الهضمية

في مرض الاضطرابات الهضمية ، يؤدي تناول الغلوتين إلى تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمة الأمعاء الدقيقة، أعراض الأمعاء مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ والألم هي السمات المميزة ، لكن الاضطرابات الهضمية يمكن أن تسبب لك أيضًا فقدان الشعر الصغير الذي ينتشر على سطح لسانك.

يمكن أن يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية في حرق لسانك أو الشعور بالجفاف إذا لم يتم امتصاص الفيتامينات والمعادن بشكل صحيح من خلال الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تقرحات آفة متكررة على اللسان أو أجزاء أخرى من الفم.

4. متلازمة سجوجرن

يمكن لمتلازمة سجوجرن، وهي مرض آخر من أمراض المناعة الذاتية، أن تهاجم أجزاء كثيرة من الجسم، ولكنها غالبًا ما تصيب الغدد اللعابية والقنوات الدمعية،و ينتج عن هذا جفاف العين وجفاف الفم ، ويمكن أن يؤدي جفاف الفم إلى مرض القلاع الفموي.

5. مرض سرطان

ربما يكون السرطان هو آخر شيء تفكر فيه ولكن قد يكون طبيب أسنانك هو الخط الأول في اكتشاف سرطانات الرأس والرقبة والفم، يجب فحص أي نتوء أو قرحة على لسانك (أو في أي مكان آخر في فمك) تستمر لأكثر من أسبوعين، يمكن أن ينتج عن حالة تسمى الطلاوة البيضاء بقع بيضاء على لسانك ناتجة عن النمو غير المنضبط للخلايا في فمك.

6. نقص الفيتامينات

قد يكون اللسان الأحمر الفاتح علامة على عدم كفاية حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 أو الحديد، و غالبًا ما يمكن تصحيح أوجه القصور هذه بالمكملات الغذائية أو تعديل نظامك الغذائي.

يمكن أن يكون اللسان الأحمر الفاتح أيضًا علامة على التهاب الحلق العقدي أو مرض كاواساكي ، وهي حالة نادرة يمكن علاجها عادةً وتسبب التهابًا في بعض الأوعية الدموية ، عادةً بين الأطفال الصغار.