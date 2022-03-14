شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار سجائر الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السجائر التى تحتوى على الشاي الأخضر كانت شائعة في فيتنام منذ عقود، نبات الشاي الأخضر، وهو أيضًا مصدر للشاي الصيني الأسود، والشاي الأبيض، له العديد من الفوائد الصحية، لقد تم استهلاكه كشاي للأغراض الصحية والطقوس منذ آلاف السنين، كما تم تدخين نبات الشاى الأخرى للأغراض الروحية عبر التاريخ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع boldsky.

وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فإن بعض الناس يدخنون الشاي الأخضر للإقلاع عن تدخين سجائر التبغ، ومع ذلك، لا توجد دراسات كافية حول كيف يمكن أن يفيد تدخين الشاي الأخضر أو ​​يضر به أو يكون آمنًا.

ما هو تدخين الشاي؟ هل هو جيد لصحتك؟

يمكن امتصاص مكوناته المفيدة بسرعة أكبر في الجسم من خلال الرئتين، ومع ذلك، فإن التدخين أو استنشاق أي شيء يحرق غير صحي، ومع ذلك، أبلغ مدخنو الشاي الأخضر عن بعض الفوائد الصحية.

فوائد الشاي الأخضر 1. تقليل القلق

يحتوي الشاي الأخضر علىL-theanine، وهو حمض أميني يقلل من القلق، للمركب تأثيرات مخففة للقلق من خلال التفاعل مع مستقبلات الناقل العصبي، قد يكون لتدخين الشاي الأخضر تأثير مماثل، تم الإبلاغ عن ذلك من قبل بعض الناس الذين يدخنونه، قد يكون التدخين وسيلة لامتصاص L-theanine ، ولكن من الضروري إجراء المزيد من الدراسات.

2. تحسين الإدراك

الثيانين له خصائص معتدلة في تعزيز الإدراك، قد يساعد في تحسين الذاكرة والتركيز وقدرات التعلم والوظيفة العقلية الشاملة، قد يكون مزيج الثيانين والكافيين مسؤولاً عن ذلك، لسوء الحظ، اختبرت هذه الدراسات مشروبات الشاي الأخضر أو ​​مقتطفاته فقط.

3. زيادة الطاقة

بعض الناس يدخنون الشاي الأخضر لمجرد زيادة الكافيين، ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يكون ضارًا، عن طريق التدخين، يمكن امتصاص هذه المركبات بسرعة أكبر من الهضم.

4. زيادة التمثيل الغذائي

مكملات الشاي الأخضر تعزز التمثيل الغذائي، وتحرق الدهون، وتساعدك على إنقاص الوزن، تدعم الدراسات ذلك، خاصةً تلك التي تستخدم المستخلصات الغنية بمضادات الاكسدة القوية في الشاي الأخضر، ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي على أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى فوائد مضادات الأكسدة.



هل من الافضل شرب الشاى الاخضر ام تدخينه؟

ولكن عند استنشاق الدخان إلى رئتيك يعتبر ضارا، حيث يتسبب الدخان في حدوث تهيج وتلف الأنسجة.

هل من الأفضل شرب الشاي أم تدخينه؟

أنت تحرق وتمتص ثاني أكسيد الكربون عندما تدخن شيئًا، الشاي أو التبغ أو أي شيء آخر، من بين المخاطر زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب، يجب على النساء الحوامل أو المرضعات الامتناع عن التدخين، لم يتم اختبار فوائد تدخين الشاي، مثل إدمان السجائر أو الإقلاع عن التدخين في الدراسات، لا يعتبر تدخين الشاي علاجًا موثوقًا وآمنًا أو معتمدًا للإدمان.