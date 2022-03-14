شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة الرياضة لكبار السن.. منها تحسين التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة لها فوائد كبيرة لجميع الفئات العمرية، ولكن لا يمكن تجاهل فوائد التمرين لكبار السن بشكل خاص، ويواجه كبار السن صعوبات عند بدء ممارسة الرياضة مثل: الألم والالتواء، وكذلك مشاكل التوازن، التي تمنع الكثيرين من اتباع روتين منتظم للياقة البدنية، لكن ممارسة الرياضة لكبار السن هي مفتاح الحياة السعيدة والصحية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ممارسة الرياضة لكبار السن، بحسب موقع "Health".

على الرغم من أن اللياقة البدنية توفر عددًا كبيرًا من الفوائد في أي عمر، إلا أن الامتيازات الصحية التي يتمتع بها كبار السن الذين يتمتعون بلياقة بدنية تكون أكثر وضوحًا وتشير الأبحاث التي لا حصر لها إلى أن كبار السن يجب أن يظلوا نشيطين قدر الإمكان، دون إجهاد وعند كبار السن ، تساعد التمارين الرياضية على عيش حياة أطول وأكثر صحة وأكثر بهجة.

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة بمفردها مملة بعض الشيء لكبار السن لكن وجود صديق يمكنه مساعدتك في الحفاظ على روتينك هو طريقة رائعة للحفاظ على الانتظام والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك الصحية.

فوائد ممارسة الرياضة لكبار السن 1. تحسين التوازن

السقوط مشكلة شائعة جدًا لدى كبار السن، والتي قد تسبب الكسور والوفيات بشكل كبير، وبحسب الأبحاث فإن التمرين المنتظم يقلل من احتمالية السقوط بنسبة 23% عند كبار السن.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يحسن وظائف المخ

أحد أهم التطورات الملحوظة في علم الصحة هو الكشف عن ارتباط العقل والجسد ارتباطًا وثيقًا أكثر مما نعتقد. الجسم السليم يعني العقل السليم ، وكبار السن الذين يمارسون الرياضة بانتظام أظهروا تحسنًا في الصحة الإدراكية ، وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة الأبحاث والوقاية من الزهايمر الأمريكية أن التمارين المنتظمة قد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف بحوالي 50 %.

3. الانتظام يعني المزيد من الطاقة

عدم النشاط يجعل الشخص يشعر بالتعب على العكس من ذلك ، إذا كنت نشيطًا ، فأنت أكثر نشاطًا. أي قدر من التمارين يعزز إفراز الإندورفين ، وهي نواقل عصبية أساسية مرتبطة بتخفيف الألم والشعور بالسعادة.

يقاوم الإندورفين هرمونات التوتر ، ويعزز النوم الصحي ، ويجعلك تشعر بمزيد من الحيوية والحيوية يعطي إحساسًا عامًا بالرفاهية. كما أنه يقلل من هرمونات التوتر في الجسم مثل الأدرينالين والكورتيزول ، وبالتالي يساعد جسمك على الاسترخاء.

4. يساعد التمرين على الوقاية من الأمراض ومكافحتها

أمراض القلب وهشاشة العظام والاكتئاب والسكري شائعة بين كبار السن ، وغالبًا ما تكون مميتة يمكن أن يسهم تبني أسلوب حياة نشط في الوقاية من مثل هذه الأمراض وتقليل شدة الأعراض غير السارة.

يبدأ النشاط الهوائي البسيط استجابة كيميائية عصبية في الجسم. يساعد على حرق السعرات الحرارية ، وخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، ويحافظ على حركة المفاصل ، ويحسن صحة القلب ، ويزيد من مستويات الطاقة بشكل عام. تربط دراسة أجرتها جامعة ميشيغان التمرين بالسعادة والعواطف الإيجابية.