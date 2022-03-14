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القاهرة - سامية سيد - هل تبحث عن تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك أو عملية حرق الدهون مع الحفاظ على صحة جيدة.. جرب هذه النصائح لدايت الصيام المتقطع، وهو أحد الطرق الشائعة لانقاص الوزن، والأمر كله يتعلق بالامتناع عن الطعام كليًا أو جزئيًا لفترة زمنية محددة قبل البدء في تناول الطعام بانتظام مرة أخرى، والصيام المتقطع يساعد في إنقاص الوزن وزيادة التمثيل الغذائي وصحة القلب والأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح لاتباع دايت الصيام المتقطع لفقدان الوزن، بحسب موقع "health".

5 نصائح لدايت الصيام المتقطع لفقدان الوزن 1. يبدأ الصيام المتقطع دائمًا عند غروب الشمس

توقف عن تناول الطعام بعد غروب الشمس، يجب أن تقول وداعًا لتلك الوجبات المكونة من 9 أطباق في الساعة 10 أو 12 صباحًا ، إذا كنت تخطط لتجربة الصيام المتقطع.

2. تناول الطعام في دايت الصيام المتقطع بعد شروق الشمس

إذا كنت ترغب في اتباع الصيام المتقطع بالطريقة الصحيحة، فلا تفطر إلا بعد شروق الشمس.

3. تناول وجبة فطور صغيرة وغداء كبير وعشاء صغير

تناول فطورًا صحيًا ولكن ليس كبيرًا يجب عليك بدلاً من ذلك التركيز على الحصول على أقصى قدر من السعرات الحرارية الصحية في ساعة الغداء.

في الليل، يتعلق الأمر مرة أخرى بالحصول على سعرات حرارية أقل مهما كان ما تأكله على مدار اليوم، حاول أن تتناول طعامًا مغذيًا.

4. لا يمكنك كسر صيامك المتقطع مع الكافيين

هناك احتمال كبير بأنك قد ترغب في الحصول على هذا الفنجان الضخم من القهوة ، لكن امتنع عن القيام بذلك بعد فترة الصيام بدلًا من ذلك ، تناول 200 مل من الماء الدافئ مع القليل من الليمون يمكنك أيضا إضافة قليل من القرفة!

5. إذا كنت تتناول أدوية ثقيلة أو منشطات، فلا تتبع الصيام المتقطع

في حالة تناول مثل هذه الأدوية، لا تتبع دايت الصيام المتقطع على الإطلاق، إذا كان لديك أي أسئلة ، استشر طبيبك.