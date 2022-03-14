8 أطعمة تمنحك الطاقة وتقلل الشعور بالتعب

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة تمنحك الطاقة والقدرة على التحمل بشكل طبيعي، فهل تعانين من انخفاض الطاقة خلال النهار؟ هل تشعرين بضيق في التنفس والتعب بسرعة؟ إليك مجموعة من الأطعمة التي توفر لك الطاقة ومنحك القدرة على التحمل بشكل طبيعي إليك أبرزها:



1. الموز

يساعد المغنيسيوم الموجود في الموز على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهو مصدر طاقة فعال من حيث التكلفة يزيد من القدرة على التحمل. أظهرت دراسة أن تناول الموز كمصدر للكربوهيدرات خلال 75 كم من أداء ركوب الدراجات يزيد من القدرة على التحمل والقدرة على التحمل .

2. المكسرات

تعتبر المكسرات غذاء يمنحك الطاقة. حفنة من المكسرات هي مصدر قوة للبروتينات والمركبات النشطة بيولوجياً والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة . وبالتالي، فهي وجبة خفيفة صحية لبناء القدرة على التحمل.

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على بناء القدرة على التحمل وزيادة تدفق الدم إلى العضلات، وتعمل الأحماض الدهنية أوميجا 3 أيضاً كمكمل للطاقة لتحسين وصحة العضلات.

3. الأرز البني

تعتبر الكربوهيدرات مصدراً أساسياً للطاقة للحفاظ على نشاطك طوال اليوم، ويحتوي حوالي 100 جرام من الأرز البني متوسط الحبة على 112 سعرة حرارية من الطاقة، وجرامين من الألياف، وجرامين من البروتين مع الفيتامينات والمعادن الأساسية.



4. الأسماك الدهنية

الأسماك مصدر جيد للبروتينات والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يحتوي حوالي 100 جرام من السلمون على 142 سعرة حرارية من الطاقة و20 جراماً من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات.

أظهرت دراسة أن انخفاض مستوى أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يؤدي إلى التعب المزمن، وقد تقلل من المناعة يحتوي السلمون على 3 ملج من فيتامين ب12، وتحتوي التونة (سمكة دهنية) على 2 ملج من فيتامين ب 12 .

يساعد فيتامين ب12 في منحك الطاقة، ويقلل من التعب، ويزيد من القدرة على التحمل.

5. البيض

يعد البيض من أكثر الأطعمة المغذية ومصدراً رائعاً للبروتين. تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على بناء القدرة على التحمل، والحفاظ على توازن الطاقة الإيجابي، وتحسين القدرة على التحمل، واستعادة إعادة تشكيل البروتين العضلي والتعافي بعد التمرين .

6. الدجاج

الدجاج مصدر ممتاز للبروتين الخالي من الدهون. تحتوي الدجاجة الكاملة منزوعة الجلد على 19 جم من البروتين و110 سعرات حرارية من الطاقة يوفر الغذاء عالي البروتين الشبع، مما يؤدي إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ويساعد في بناء القدرة على التحمل والطاقة لدى الرياضيين .



7. التفاح

يحتوي التفاح على السعرات الحرارية والكربوهيدرات والألياف والحديد والفيتامينات والمعادن التي توفر الطاقة.

مركبات كيرسيتين وبوليفينول موجودة في التفاح تساعد على تعزيز المناعة، وتحارب الالتهابات، وتبقيك نشيطة لفترة أطول.

التفاح غني أيضاً بالألياف التي تساعد زيادة الشبع والحيوية لفترة أطول .

8. البطاطا الحلوة

غالباً ما نتجنب تناول البطاطس خوفاً من زيادة الوزن. ومع ذلك، فإن البطاطا الحلوة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية. يوفر حوالي 100 جرام من البطاطا الحلوة 86 سعراً حرارياً من الطاقة و20 جراماً من الكربوهيدرات وجرامين من البروتين و3 جرامات من الألياف .

وجدت دراسة أجريت على مرضى السكري أن الكربوهيدرات المعقدة والألياف تستغرق وقتاً أطول للهضم وبالتالي، فإنها توفر الطاقة وتساعدك على البقاء في حالة تأهب لفترة أطول.

يساعد المنجنيز الموجود في البطاطا الحلوة على منحك الطاقة باستمرار.

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