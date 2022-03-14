شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر: الحرب فى أوكرانيا يمكن أن تجعل جائحة كورونا أسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنها قلقة من أن الحرب في أوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى تفاقم وباء كورونا، وتحاول بذل المزيد للحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وأضافت، انخفضت الحالات في المنطقة عن الأسبوع الماضى، ولكن هناك خطر كبير بانه سيكون هناك المزيد من الأمراض الشديدة والوفاة بسبب انخفاض معدلات التطعيم في أوكرانيا، وكذلك بسبب أن أكثر من مليوني شخص فروا من البلاد إلى المناطق المحيطة، المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة أيضًا، مؤكدة، يبلغ معدل التطعيم ضد في أوكرانيا حوالي 34%، بينما يبلغ معدل التطعيم في مولدوفا المجاورة حوالي 29%.

أفاد تقرير حالة لمنظمة الصحة العالمية نُشر أمس الأحد، أنه كان هناك ما مجموعه 791021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 8012 حالة وفاة جديدة في أوكرانيا، والدول المجاورة بين 3 و 9 مارس .

قالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، خلال إفادة صحفية "لسوء الحظ، سيستغل هذا الفيروس الفرص لمواصلة الانتشار، "نحن كمنظمة ندرك أن البلدان في مواقف مختلفة تمامًا، إنها تواجه تحديات مختلفة، هناك الكثير من الحركات واللاجئين المرتبطين بهذه الأزمة."

أضاف الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، إنه سيكون هناك ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا "دون أدنى شك"، وعزا الزيادة المتوقعة إلى نقص الاختبارات، وتوقف التطعيمات، والسكان المرهقين من الحرب مع معدلات التطعيم المنخفضة بالفعل.

وأضاف، "دعونا نكون حذرين للغاية مع خطابنا، موضحا، إن أوروبا لديها الكثير من أعداد كورونا كما هي".

قال التقرير، إن منظمة الصحة العالمية اشترت علاجات لـفيروس كورونا، وتوصي بحملات التطعيم وتعزيز المراقبة لـفيروس كورونا والأمراض المعدية الأخرى.

تقدم المجر للاجئين الأوكرانيين لقاحات كورونا المجانية، كما قدمت منظمة الصحة العالمية دعمًا معمليًا يتضمن اختبار كورونا، كما أرسلت وزارة الصحة الرومانية فرقًا طبية لاختبار وإعطاء لقاحات كورونا للأوكرانيين الذين فروا من بلادهم، كما يُقدَّم علاج كورونا مجانًا في سلوفاكيا، بالإضافة لتطعيمات كورونا المجانية أيضًا في مولدوفا التي تقدم للأوكرانيين، من خلال وزارة الصحة التي تقوم بفحص ومراقبة كورونا، من بين أمراض أخرى.

وقالت شبكة CNN الإخبارية، في بيان مشترك مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ان منظمة الصحة العالمية دعت إلى وضع حد للهجمات على أنظمة الرعاية الصحية في أوكرانيا، موضحا، إنه حتى يوم الأحد، كان هناك 31 هجومًا تم التحقق منه على مرافق الرعاية الصحية، مع الاشتباه في المزيد، مؤكدا، إنه يجب أن يكون الشركاء في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية قادرين على الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها بأمان، بما في ذلك التحصين ضد كورونا وشلل الأطفال، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة للمدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا وكذلك للاجئين الذين يعبرون إلى البلدان المجاورة.

وقال بيان منظمة الصحة العالمية، "يجب أن تكون الخدمات الصحية متاحة بشكل منهجي عند المعابر الحدودية، بما في ذلك عمليات الرعاية والإحالة السريعة للأطفال والنساء الحوامل".