شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب وجبة الإفطار يزيد خطر الإصابة بالخرف.. تعرف على الأطعمة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن تفويت وجبة الإفطار وإهمالها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة بمقدار 4 مرات، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف أنديا".

وكان هدف الدراسة، المنشورة في المجلة اليابانية للعلوم الإنسانية للخدمات الصحية والاجتماعية، هو فهم العلاقة بين عادات نمط الحياة والخرف.

وأجريت الدراسة لأكثر من ست سنوات في مجتمع زراعي بالقرب من مركز حضري في اليابان شارك فيه حوالي 525 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر، ووجد العلماء أنه بغض النظر عن الجنس والعمر، فإن المشاركين الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف أربع مرات.

وكشفت الدراسة أيضًا عن أن العادات الغذائية الأخرى مثل تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية كانت مسئولة أيضًا عن زيادة خطر الإصابة بالخرف لدى الفرد.

بصرف النظر عن عادات الإفطار، هناك العديد من العادات الأخرى التي يمكن أن تعرض الشخص لخطر الإصابة بالخرف، يمكن أن يساعد اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف لاحقًا في الحياة.

ماذا نأكل لتقليل خطر الإصابة بالخرف

لتقليل خطر الإصابة بالخرف، حاول تضمين وجبة صحية ومغذية في نظامك الغذائي يمكن لوجبة متوازنة مليئة بالفيتامينات والمعادن أن تساعدك على محاربة العديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك الخرف.

يمكن لنظام مايند (البحر الأبيض المتوسط ​​للتدخل من أجل تأخير التنكس العصبي)، الذي ابتكره باحثون في جامعة راش في شيكاجو، أن يساعد في إبطاء وظائف المخ المرتبطة بالعمر في وقت لاحق من الحياة.

الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي:

-كل الحبوب

-المكسرات والبذور

-الدهون الصحية

-الخضروات

-الفاكهة