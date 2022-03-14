شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: انتفاخ العين وفقر الدم علامتان مميزتان لوجود مشاكل بالكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أن التورم حول العينين والساقين وفقر الدم والصداع والقيء العرضى قد تكون إشارات إنذار مبكرة لمرض الكلى المزمن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وقال رئيس قسم أمراض الكلى بجامعة كينج جورج الطبية فى الهند، البروفيسور فيشفايت سينج: "يصعب اكتشاف مرض الكلى المزمن في مراحله المبكرة بسبب أعراضه المستترة، ويأتي ما يقرب من 60% من المرضى في المرحلة النهائية من المرض، لكن بحلول ذلك الوقت، يكون غسيل الكلى أو زرع الأعضاء هو الخيار الوحيد المتبقي".

وحذر من أنه إذا شاهد أي شخص تورمًا في الأطراف (خاصة العينين والساقين)، وانخفاض الهيموجلوبين، والصداع والقيء العرضي، فيجب عليه استشارة طبيب أمراض الكلى، خاصة إذا كان لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أيضًا.

قال البروفيسور سينج: "إذا تم تشخيص مريض في مرحلة مبكرة، فيمكن معالجته بالأدوية".

وقال اختصاصي أمراض الكلى الدكتور لاكشيا كومار "إن أعداد أمراض الكلى المزمنة آخذة في الازدياد على مر السنين بسبب زيادة تشخيص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، حيث أن أكثر من 60% من هؤلاء لا يعرفون أنهم مصابون به. والآخرون الذين يعرفون، 50 % فقط ، ينتهي بهم الأمر بتناول أدويتهم. ونتيجة لارتفاع ضغط الدم المستمر، تتضرر الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى ".

وأضاف الدكتور كومار أنه مع ذلك ، يمكن للناس تجنب أمراض الكلى المزمنة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وإدارة الإجهاد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وكذلك فإن انخفاض الهيموجلوبين أو فقر الدم الحاد يمكن أن يكون بسبب عدم إنتاج الكلى ما يكفي من هرمون الإريثروبويتين، وهو هرمون يلعب دور رئيسي فى انتاج خلايا الدم الحمراء.