تصلّب الشرايين.. كيف يساعد النظام الغذائي في تجنّبه أو علاجه؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

تشكّل الشرايين الممر الاساسي في الجسم الذي ينتقل من خلاله الأوكسجين والعناصر الغذائية الى مختلف الأعضاء والأجزاء. لكنّ مشاكل صحية عديدة منها السمنة والكوليسترول وزيادة الدهون وغيرها، قد تسبب انسدادا في هذه الاوعية ما يشكل خطرًا على حياة الانسان. ومع التقدم في العمر، يمكن أن يتجمع كل من الدهون والكوليسترول والكالسيوم في الشرايين لتشكل ترسبات تؤدي إلى صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين.

وقد يحصل هذا التراكم في أي شريان في الجسم، بما في ذلك القلب والساقين والدماغ والكليتين، كما يمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

ويعد تصلب الشرايين مشكلة شائعة إلى حد ما مرتبطة بالشيخوخة، ولكن يمكن منع الإصابة بها بواسطة العديد من الخطوات.

أعراض تصلب الشرايين

معظم الأعراض تبقى خفية الى ان يحصل انسداد الشرايين، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

-ألم في الصدر أو ذبحة صدرية.

-ألم في ساقك وذراعك وأي مكان آخر به شريان مسدود.

– تقلصات في الأرداف أثناء المشي.

-ضيق في التنفس.

-إعياء.

-الارتباك؛ والذي يحدث إذا كان الانسداد يؤثر على الدورة الدموية للدماغ.

-فقدان الوظيفة الحركية أو الحسية على جانب واحد من الجسم، والذي يحدث إذا كان الانسداد يؤثر على الدورة الدموية للدماغ.

-ضعف عضلات ساقيك نتيجة تباطؤ الدورة الدموية.

علاج تصلب الشرايين

يلعب النظام الغذائي دوراً هاماً في علاج تصلب الشرايين، ومن المهم تناول نظام غذائي صحي، حيث توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) Trusted Source باتباع نمط غذائي صحي شامل يشمل ما يلي:

-مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات.

– أنواع الحبوب المختلفة.

-منتجات الألبان قليلة الدسم.

-الدواجن والأسماك منزوعة جلد.

-المكسرات والبقوليات.

-الزيوت النباتية غير الاستوائية، مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس.

-تجنُّب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، مثل المشروبات المحلاة بالسكر والحلوى والحلويات.

توصي جمعية الصحة الأمريكية (AHA) بعدم تناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة أو 100 سعرة حرارية من السكر يومياً لمعظم النساء، ولا تزيد عن 9 ملاعق صغيرة أو 150 سعرة حرارية يومياً لمعظم الرجال.

-تجنُّب الأطعمة الغنية بالملح، والحرص على عدم تناول أكثر من 2300 ملليغرام من الصوديوم يومياً. ولصحة مثالية، لا تستهلكي أكثر من 1500 ملليغرام في اليوم.

-تجنُّب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون غير الصحية، مثل الدهون المتحولة، واستبدالها بالدهون غير المشبّعة، فهذا أفضل لك.

وإذا كنت بحاجة إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، فقللي الدهون المشبعة إلى ما لا يزيد عن 5 إلى 6% من إجمالي السعرات الحرارية. وبالنسبة لشخص يأكل 2000 سعرة حرارية في اليوم، فهذا يعني تقليص الدهون المشبعة إلى نحو 13 جرامًا فقط.