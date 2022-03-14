أفضل تمارين لشد البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد -

تشكل افضل تمارين لشد البطن بسرعة الشغل الشاغل للبنات اللواتي يردن الحصول على قوام رشيق تلبية لمتطلبات الحياة العصرية الصحية. وتنصح الخبيرات في هذا السياق بالاعتماد على انواع رياضات تساعد على نسف الدهون التي تتجمع في هذه المنطقة من الجسم في مدة غير طويلة. كما انهن ينبهن الى ضرورة اتباع برنامج غذائي صحي يقوم على تناول المأكولات الخالية من الدهون الضارة والسكريات المصنعة وعلى التركيز على الخضار والفواكه والاصناف الغنية بالالياف والمغذيات.



افضل تمارين لشد البطن بسرعة هي تلك التي تساعد على حرق الدهون المتجمعة في هذه المنطقة في مدة غير طويلة وبطريقة صحية.

تمرين البلانك الجانبي



يساهم هذا التمرين في شد وتقوية عضلات البطن في مدة قصيرة. ومن اجل ممارسته يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب في هذه الحالة التمدد على الارض بشكل جانبي مستقيم مع الاستناد على عظمة احدى القدمين ومرفق احد الساعدين.

2 يتم بعد هذا رفع الجسم الى اعلى قدر الامكان مع الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 45 ثانية. ومن المفيد تكرار الحركة نفسها 3 مرات يومياً لمدة اسبوعين.

تمرين الدراجة الهوائية



يعتبر من افضل تمارين لشد البطن بسرعة وهو يساعد على تقوية عضلات المنطقة الوسطى من الجسم. كما انه سهل التطبيق.

1 يجب في هذه الحالة الاستلقاء على الظهر مع مد الساقين الى الامام.

2 يتم بعد هذا رفع القدمين الى اعلى على ان تصبح الساقان موازيتين للأرض.

3 يجب مد احدى القدمين الى الامام ثم ارجاعها ومد الاخرى ثم ارجاعها كما في حال قيادة الدراجة الهوائية. ومن الافضل في هذه الاثناء العد حتى 15. وينصح بتكرار التمرين يومياً لمدة اسبوعين على ان يتم فعل هذا بالطريقة الصحيحة.



تمرين تسلق الجبال



يساهم في ازالة الترهلات التي تتكون عند جانبي البطن واسفله. ولممارسته يجب الحرص على القيام بهذه الخطوات بالطريقة الصحيحة.

1 يتم الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم مع تركيز الجسم على راحتي اليدين.

2 يجب رفع الجسم بشكل مستقيم الى اعلى مع الاستناد على كفي اليدين واصابع القدمين.

3 بعد هذا يتم مد الركبة مع القدم اليسرى الى الامام في اتجاه اليد اليمنى. ثم يتم مد الركبة والقدم اليمنى نحو اليد اليسرى وتكرار الحركتين قدر الامكان.



تمرين الكرانش



الكرانش من افضل تمارين لشد البطن بسرعة. وهو يعمل على تقوية عضلات المنطقة العليا من الجسم. وغالباً ما تتم ممارسته في صالات التدريب الرياضي. لكن يمكن القيام به في المنزل ايضاً.

1 يجب في هذه الحالة الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم.

2 بعد هذا يتم رفع الساقين والقدمين الى اعلى بالتزامن مع رفع الرأس والجزء الاعلى من الجسم والساعدين واليدين.

3 يجب استعادة الوضعية الاساسية وتكرار هذا التمرين 10 مرات على الاقل من اجل الحصول على افضل نتيجة والحصول على بطن مسطح من دون الحاجة الى تطبيق برنامج رجيم قاس.



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