شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة غنية بالبروتين تساعد فى ضبط ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تجد صعوبة في تنظيم ارتفاع ضغط الدم؟، قد يساعد تناول نظام غذائي متوازن، بما في ذلك البروتين من مجموعة متنوعة من المصادر، البالغين على تقليل مخاطر الإصابة ضغط دم مرتفع وفقًا لبحث جديد.

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية المساهمة في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عندما يُترك ارتفاع ضغط الدم دون علاج، فإنه يُلحق الضرر بالجهاز الدوري ويُعد عاملاً هامًا يساهم في الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والحالات الصحية الأخرى.

أظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Hypertension ، أن الأشخاص الذين تناولوا أربعة أطعمة بروتينية أو أكثر والتي تشمل الحبوب الكاملة والحبوب المكررة واللحوم الحمراء المصنعة واللحوم الحمراء غير المصنعة والدواجن والأسماك والبيض والبقوليات ، انخفض لديهم بنسبة 66٪. خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن تناولوا أقل من اثنين.

يعد تناول نظام غذائي متوازن ببروتينات من مصادر مختلفة ، بدلاً من التركيز على مصدر واحد للبروتين الغذائي ، قد يساعد في منع تطور ارتفاع ضغط الدم."

وأضاف تشين من مركز أمراض الكلى في مستشفى نانفانغ ، الجامعة الطبية الجنوبية في الصين: "قد تكون التغذية إجراءً فعالاً يسهل الوصول إليه لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الدهون والكربوهيدرات ، يعد البروتين أحد العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة".

هناك ارتباط قوي بين سوء جودة النظام الغذائي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

في إرشاداته الغذائية لعام 2021 لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، فإن جمعية القلب الأمريكية ينصح الناس بتناول مصادر صحية للبروتين ، معظمها من النباتات وقد تشمل المأكولات البحرية ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون ، وإذا رغبت في ذلك ، اللحوم الخالية من الدهون والأشكال غير المصنعة من اللحوم أو الدواجن.

توصي جمعية القلب الأمريكية أيضًا بتناول حصة إلى حصتين ، أو 5.5 أوقية ، من البروتين يوميًا.

قام الفريق بتحليل المعلومات الصحية لما يقرب من 12200 من البالغين الذين يعيشون في الصين، وقام أحد المحاورين المدربين بجمع معلومات غذائية على مدار 24 ساعة على مدار ثلاثة أيام في نفس الأسبوع خلال كل جولة من المسح.

ووجد التحليل أن أكثر من 35 % من المشاركين البالغ عددهم حوالي 12.200 أصيبوا بارتفاع ضغط دم مرتفع جديد أثناء المتابعة.