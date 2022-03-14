شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. طرق لزيادة حليب الثدي أثناء فترة الرضاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص حليب الثدى من المشاكل الصحية التي تواجهها العديد من السيدات وتؤثر على صحة ونمو الجنين وهنا ينصح باتباع بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على زيادة الوزن وإنتاج الحليب بشكل صحى.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لزيادة إنتاج حليب الثدي وهى:

1: الرضاعة الطبيعية في كثير من الأحيان

أرضعي طفلك كثيرًا ودعيه يقرر متى يتوقف عن الرضاعة، عندما يرضع طفلك ثديك، يتم إفراز الهرمونات التي تحفز ثدييك على إفراز الحليب، ويمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية لطفلك الجديد من 8 إلى 12 مرة يوميًا في إنشاء والحفاظ على إنتاج الحليب، ولكن هذا لا يعني أن عدد مرات التغذية أكثر أو أقل يشير إلى وجود مشكلة.

2: الضخ بين الرضعات

يمكن أن يساعد الضخ بين الوجبات أيضًا على زيادة إنتاج الحليب يمكن أن يساعد تدفئة ثدييك قبل الشفط في جعلك أكثر راحة وسلاسة في الشفط أيضًا.

3:الرضاعة الطبيعية من كلا الجانبين

اجعل طفلك يرضع من كلا الثديين في كل رضعة دعي طفلك يرضع من الثدي الأول حتى يبطئ أو يتوقف عن الرضاعة قبل تقديم الثدي الثاني، ويمكن أن يساعد تحفيز الرضاعة الطبيعية لكلا الثديين على زيادة إنتاج الحليب، كما أن ضخ الحليب من كلا الثديين في وقت واحد له أيضًا.

4: الأطعمة والأعشاب والمكملات الأخرى

هناك أطعمة وأعشاب أخرى قد تزيد من إنتاج حليب الثدي ، وفقًا لمؤسسة الرضاعة الطبيعية الكندية تم العثور على بعضها وهى"الحلبة، ثوم، زنجبيل، نبات الحلبة، الشمر، خميرة ".