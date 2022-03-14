شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل جلدية مرتبطة بتقدم العمر.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجفاف وترهل الجلد والتجاعيد والخطوط الدقيقة هي بعض علامات وأعراض مشاكل الجلد المرتبطة بتقدم العمر، وستساعدك معرفتها في الوقت المناسب على علاجها سريعًا والحفاظ على صحة البشرة، فى هذا التقرير نتعرف على 5 مشاكل جلدية مرتبطة بتقدم العمر يجب عدم تجاهلها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

من أهم التغيرات في الجلد التي تسببها الشيخوخة انخفاض إنتاج الكولاجين وبطء تجديد الخلايا، وهناك عوامل مختلفة تزيد من ظهور هذه المشاكل الجلدية مثل نمط الحياة والنظام الغذائي والوراثة والعادات الشخصية والبيئة التي تعيش فيها هي المسؤولة عن ظهور تأثير الشيخوخة على الجلد.

يجب على الشخص أن يراقب بشكل خاص مشاكل الجلد المختلفة المرتبطة بالعمر لأنه إذا تم تجاهلها يمكن أن تصبح خطيرة ولا يمكن إصلاحها.

فيما يلي 5 مشاكل جلدية مرتبطة بتقدم العمر1. علامات بنية على الجلد

يمكن أن يكون وجود علامات جلدية، أو بقع بنية أو متغيرة اللون على الجلد أو بقع وردية من المشاكل الجلدية الشائعة عند كبار السن ، وإذا لم يتم إخضاعها للفحص، فمن المحتمل أن تصبح هذه العلامات وتتحول إلى سرطان.

2. الجروح التي لا تلتئم بسرعة

نظرًا لأن الجلد يفقد قدرته على الإصلاح مع تقدمك في السن ومشاكل أخرى مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد يصاب الشخص بجروح مزمنة مثل تقرحات القدم وما إلى ذلك والتي يمكن أن تصبح غير مريحة ويمكن أن تسبب ألمًا مستمرًا.

3. جفاف الجلد

إنها أكثر مشاكل الجلد المرتبطة بالعمر شيوعًا يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الخدش والتشقق والتهابات النزيف غالبًا ما يحدث الجفاف لأن الغدد الدهنية تبدأ في إنتاج كمية أقل من الزيت للحفاظ على ترطيب الجلد.

4. البقع العمرية

تحدث البقع العمرية أو النمش لأن الخلايا التي تحتوي على صبغة اللون تصبح أقل، يبدأ الجلد في الظهور أكثر شحوبًا وأرق، وتبدأ بقع في الظهور خاصة في المناطق المعرضة للشمس.

5. ترهل بشرة الوجه

يؤدي فقدان مرونة الجلد إلى ترهل الجلد حول العينين، والخدين، ومنطقة الفك، مما يجعل التجاعيد وخطوط الضحك أكثر وضوحًا.

مع تقدمك في العمر، يصبح الجلد أكثر عرضة أو حساسة للتغيرات في درجات الحرارة والعوامل الخارجية مثل اللمس والضغط والحرارة وما إلى ذلك.