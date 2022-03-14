شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات ضارة تقوم بها يوميا تعرضك للأمراض الجلدية وتلف البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجرد غسل وجهك لا يكفي دائمًا للعناية ببشرتك، لعلاج بشرتك بشكل صحيح ، ليس من المهم فقط اتباع روتين العناية بالبشرة يوميًا ، ولكن أيضًا التخلي عن بعض عادات نمط الحياة السيئة.

وفقا لموقع " onlymyhealth" هناك عدة أسباب لتلف الجلد، بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس وتعبيرات الوجه، من التدخين إلى التعرض لأشعة الشمس ، قد يكون من الصعب أحيانًا تجنب تأثير العوامل البيئية.

بعض أنواع تلف الجلد الشائعة هي البقع الناتجة عن تقدم العمر، واسمرار الشمس ، والنمش ، وما إلى ذلك، هناك بعض الاعتدال الذي يمكنك إجراؤه في حياتك اليومية لتجنب هذه المشكلات الجلدية تمامًا.

العادات اليومية التي تسبب تلف الجلد

هناك بعض الأدوية ، مثل بعض الاستخدام طويل الأمد للفم أو الموضعي ، يمكن أن يضعف الجلد والأوعية الدموية في بشرتك. لذلك ، يمكنك زيارة طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية ، إذا كنت تعاني منذ التلف منذ فترة. فيما يلي 5 عادات يومية يجب الإقلاع عنها لمنع تلف الجلد :

1. الحرمان من النوم

إذا كنت لا تأخذ نومًا كافيًا يوميًا ، فإن بشرتك ستعاني أيضًا إلى جانب الصحة الداخلية، فقد يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى ظهور الهالات السوداء والبهتان والتجاعيد، والحرمان من النوم ليس جيدًا لبشرتك وصحتك العامة أيضًا، لذلك ، حاول أن تأخذ ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم الجيد كل يوم.

2. عدم غسل الوجه قبل النوم

ليس لدى الجميع عادة غسل الوجه وتنظيف الأسنان قبل النوم ليلاً، تتطلب بعض أنواع البشرة غسل الوجه بانتظام، وبالتالي ، استخدم منظفًا لطيفًا مع المرطبات مثل الجلسرين أو الزيوت الأساسية الطبيعية للحفاظ على بشرتك ورطوبتها، إذا لم تكن قادرًا على الوصول إلى قاعدة الغسل ، فما عليك سوى استخدام القليل من مناديل الوجه وسوف تقوم بالعمل نيابة عنك، عدم غسل وجهك قبل النوم ليس عادة ترغب في مواصلتها.

3. تفرقع البثور

يمكن أن يؤدي تفرقع البثور إلى ظهور حب الشباب وندبات وعلامات على وجهك، سواء كان ذلك من أي نوع من البثور ، يجب ألا تفرقعها، فرقعة البثور ليس جيدًا لبشرتك لأنك ستدفع الخلايا الالتهابية إلى عمق الأدمة ، مما قد يعرضك لخطر أكبر للبقع الداكنة والندوب، لذا من الأفضل استخدام طرق الوقاية لتجنب ظهور البثور على بشرتك في المقام الأول.

4. التدخين

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لتلف الجلد وتساقط الشعر، إذا كنت ترغب في الحفاظ على روتين العناية بجمالك، يُنصح بتجنب تدخين السجائر قدر الإمكان.

في الأساس، النيكوتين مسؤول عن تقليل تدفق الدم إلى بشرتك، مما يعني أنه لا يمكنه الحصول على كمية كافية من الأكسجين والمواد المغذية. علاوة على ذلك ، يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في التبغ أن تلحق الضرر ببروتينات الكولاجين والإيلاستين المسؤولة عن إعطاء بنية لبشرتك.

5. تجنب الخضار

من الضروري ملء طبقك بالفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة كما تتطلبها بشرتك، تظهر العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع البنية.

تلعب مضادات الأكسدة دورًا رئيسيًا في منع ضرر الجذور الحرة على بشرتك. يمكن أن تقلل أيضًا من الاستجابات الالتهابية التي تؤدي إلى أمراض جلدية مثل حب الشباب والأكزيما والوردية والصدفية.