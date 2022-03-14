شكرا لقرائتكم خبر عن البصل يحارب الالتهابات بالجسم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويخفض وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البصل عنصر شائع في المطابخ بجميع أنحاء العالم، ولا مفر من استخدامه في الطبخ ، يستخدم البصل بعدة طرق، من المرق إلى الأطباق الجافة، والسلطة، والحساء، وأطباق اللحوم، وأكثر من ذلك.

يعتبر البصل من الأطعمة الخارقة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي لعدة أسباب ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وإدارة مرض السكري، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، وحماية قلبك. تعد إضافة المزيد من البصل إلى نظامك الغذائي طريقة سهلة لتعزيز صحتك العامة.

الفوائد الصحية للبصل

على الرغم من أن البصل يحفز الدموع، إلا أنه أحد الخضروات متعددة الأغراض على هذا الكوكب، يمكن أن يؤكل طازجًا ، مقلي ، مقلي ، مطهي ، وفوق أي مطبخ آخر يستحق الأكل، و بصرف النظر عن استخدامات البصل العديدة في الطهي ، لا يدرك الكثير من الناس الفوائد الصحية العديدة للبصل وفقا لموقع OnlyMyHealth. :

1. يحسن صحة الجهاز الهضمي

البصل من بين الخضار القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من البريبايوتكس والألياف، هذه مكونات ضرورية لصحة أمعائك المثلى، تعمل البكتيريا الجيدة داخل أمعائك على تكسير البريبايوتكس في البصل لصنع أحماض دهنية قصيرة السلسلة.

ووفقًا للدراسات، تساعد هذه الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في صحة الأمعاء، وتحسين الهضم ، وتقليل التهاب المعدة ، وفي النهاية رفع المناعة، ووفقًا للخبراء ، فإن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من البريبايوتكس تعمل على تحسين الجهاز الهضمي وتساعد أيضًا في امتصاص المعادن الحيوية مثل الكالسيوم والحديد ، مما يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء ويحسن صحة العظام.

2. يقوي المناعة

يحتوي البصل على مادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة لحماية الجسم من الجذور الحرة، عندما تكون مناعتك ضعيفة وغير صحية، فإنها تحميك من الفيروسات والبكتيريا الخارجية التي تريد مهاجمة جسمك، هذا يعني أنه سيتم تجنب الأمراض مثل نزلات البرد والانفلونزا، وعندما نشير إلى نظام المناعة الصحي ، فإننا نشير إلى جهاز هضمي يعمل بكامل طاقته. ترتبط صحة الأمعاء والمناعة ببعضها البعض. تمهد القناة الهضمية الصحية الطريق لمناعة قوية.

3. انخفاض مشاكل القلب وخطر السكتة الدماغية

البصل له نكهة قوية ونفاذة ورائحة بسبب الكبريت العضوي، تقلل هذه المركبات الكيميائية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الجسم وتساعد أيضًا في تكسير جلطات الدم، بدلًا من طهي البصل ، تناوله نيئًا للحصول على معظم مركبات الكبريت.

4. يساعد في إنقاص الوزن

كما ثبت أن البصل يحسن الجهاز الهضمي ، يعتقد الخبراء أنه مفيد لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن. لن تصاب بالإمساك إذا كانت أمعائك تعمل بشكل صحيح ويتم هضم وجبتك بشكل صحيح، يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في الهضم الطبيعي. سوف يقوم جسمك بإفراز السموم الزائدة إذا كان لديك حركة أمعاء متكررة وصحية، تساعد مضادات الأكسدة أيضًا في تقليل دهون الجسم. ونتيجة لذلك ، فإن تضمين البصل في نظامك الغذائي لإنقاص الوزن يمكن أن يساعد في تسريع العملية.

5. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي البصل على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي تساعد في الوقاية من السرطان، وهي واحدة من أفضل مصادر الكيرسيتين ، وهي مادة مغذية ثبت أنها تمنع نشاط أو تكوين المكونات المسببة للسرطان.

البصل مصدر جيد لجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. إنه ليس فقط لذيذًا ولكنه يوفر أيضًا الكثير من الفوائد الصحية. ينصح الخبراء بإدراج البصل في نظامك الغذائي اليومي بسبب مضادات الأكسدة وفيتامين ج والكبريت والمواد المغذية الأخرى.