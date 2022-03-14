شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أنك لا تحصل على ما يكفى من الدهون فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى الدهون الغذائية للعديد من العمليات البيولوجية المختلفة، وقد يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الدهون إلى صعوبة عمل جسمك بالطريقة التي ينبغي أن يؤديها مع وجود مشاكل صحية عديدة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك خمس علامات تدل على أنك قد لا تحصل على ما يكفي من الدهون في جسمك وهى:

1. نقص الفيتامينات

يحتاج جسمك إلى الدهون الغذائية لمساعدته على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات A و D و E و K. عدم الحصول على ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يزيد ، من بين أمور أخرى ، من خطر" العمى الليلى ، العقم، تورم اللثة،كدمات، جفاف، اكتئاب، ألم في العضلات، جلطات ".

2. بطء التئام الجروح

يحتاج جسمك إلى الدهون لتكوين العديد من الجزيئات المهمة التي تتحكم في الاستجابة الالتهابية لجسمك، و يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الدهون الغذائية إلى تعطيل هذه الاستجابة ويؤدي إلى إبطاء التئام الجروح.

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين د أيضًا إلى التئام الجروح بشكل أبطأ مما ينبغي.

3. تساقط شعر

تعمل الجزيئات الدهنية في جسمك والتي تسمى البروستاجلاندين على تعزيز نمو الشعر، و يمكن أن يؤدي استهلاك القليل من الدهون الأساسية إلى تغيير ملمس شعرك ويقترح أنه قد يزيد أيضًا من خطر تساقط الشعر على فروة رأسك أو حاجبيك.

4. كثرة المرض

يمكن أن يؤدي تقييد تناول الدهون بشدة إلى إضعاف جهاز المناعة لديك ويؤدي إلى الإصابة بأمراض أكثر تكرارًا، حيث يحتاج جسمك إلى الدهون الغذائية لإنتاج العديد من الجزيئات التي تحفز نشاط الخلايا المناعية.