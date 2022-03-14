شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطر يهدد حياة «كبار السن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة ترك الأفياش الكهربائية مكشوفة الأسلاك في غرف كبار السن.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “لا تتركوا الأفياش الكهربائية مكشوفة الأسلاك في غرف كبار السن، فقد رأيتُ حديثاً حالة صدمة كهربائية في كبير سن بسبب سلك كهربائي متدلي من فيش مكشوف في غرفته أحدث له كسوراً في العظام بسبب انقباض العضلات الهيكلية الشديد …وحماه الله فلم يتوقف قلبه”.

وفي وقت سابق، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، من خطأ يرتكبه البعض مع كبار السن أثناء وجودهم في المخيمات خلال الأجواء الباردة.

وأوضح “النمر” عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن بعض الأفراد يغلقون الأبواب على كبار السن في المخيم والنار شابّة من أجل أن ينعموا بالتدفئة، إلا أن هذا السلوك يعد خاطئًا.

وقال خالد النمر، إن هذا الفعل قد يتسبب في إصابة كبار السن بالتسمم بأول أكسيد الكربون أو الإصابة بجلطة القلب أو الوفاة.